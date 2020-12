Sartù di riso di Mattia e Mauro Improta, le ricette delle feste di Natale

Che golosità la ricetta del sartù di riso di Mattia e Mauro Improta per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 11 dicembre 2020 ma soprattutto per le ricette di Natale. Sono tantissime le ricette E’ sempre mezzogiorno che gli chef e i maestri in cucina stanno suggerendo in questi giorni per le feste di Natale e il sartù di riso di Mauro Importa non possiamo perderlo. Un primo piatto della tradizione napoletana, un piatto per le feste ma non solo, possiamo preparare il sartù di riso in gran quantità e consumarlo anche nei giorni successivi. Non perdete questa ricetta di oggi di Mauro Improta ma anche la ricetta dolce di Luca Montersino, la ricetta della spirale dolce di Natalia Cattelani, il pan tronchetto di Natale di Fulvio Marino e anche le altre idee.

RICETTE MAURO IMPROTA – LA RICETTA DEL SARTU’ DI RISO DELLA TRADIZIONE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: facciamo la base del ragù con olio, cipolla tritata, aggiungiamo la carne, facciamo rosolare, sfumiamo con il vino rosso e poi uniamo il concentrato di pomodoro e la salsa di pomodoro, saliamo e cuociamo per 4 ore.

Nella pentola un pochino di olio, facciamo scaldare e versiamo il riso, facciamo tostare, sfumiamo con il vino bianco, solo dopo aggiungiamo il brodo e facciamo cuocere, mescoliamo ogni tanto. Quando il riso è quasi cotto aggiungiamo il sugo di pomodoro, mescoliamo. Ricette Mauro Improta: tegame di polpette e melanzane da E’ sempre mezzogiorno

In padella facciamo cuocere i piselli con un po’ di olio, la cipolla tritata, aggiungiamo anche i funghi.

Al riso aggiungiamo i piselli, i pezzetti di carne cotti nel sugo, un po’ di mozzarella a pezzettini, il formaggio grattugiato, le uova sode a pezzetti, mescoliamo il tutto, uniamo anche la salsiccia a pezzettini.

Imburriamo benissimo lo stampo per ciambella con cerniera. Un po’ di pane grattugiato e versiamo un primo strato di riso, disponiamo le fette di uova sode e bastoncini di mozzarella. Copriamo con il resto del riso. Livelliamo e schiacciamo un po’. Altro pane grattugiato, fiocchetti di burro e mettiamo in forno 30 minuti 180 gradi.