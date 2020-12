Portiamo in tavola l’albero di pane di Natale di Fulvio Marino, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 18 dicembre 2020 da aggiungere alle ricette di Natale di quest’anno. Sarà un Natale diverso dagli altri ma con le tante ricette che Fulvio Marino ci mostra ogni giorno nella cucina di E’ sempre mezzogiorno saranno un anno pieno di pane, brioche, pizze, focacce, panini e di certo golosità per il Natale. Possiamo anche utilizzare il pane di albero di Natale come centrotavola e condividerlo con tutti oppure tagliare e farcire ancora. Non perdete queste e le altre ricette in tv, le ricette per tutta la famiglia.

LE RICETTE DI NATALE DI FULVIO MARINO – ALBERO DI PANE DI NATALE

Ingredienti: 1 kg di farina tipo 2, 300 g di lievito madre, 25 g di sale integrale, 680 g di acqua, 70 g di noci, 70 g di semi di lino, 70 g di olive, 10 g di curcuma, 70 g di salame a cubetti, pepe e 70 g di mortadella

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina di grano tenero, uniamo il lievito madre e impastiamo con il cucchiaio, impastiamo per circa 10 minuti, poi anche con le mani. Facciamo lievitare 3 ore a temperatura ambiente.

Versiamo sul banco infarinato e dividiamo l’impasto in 5 parti. Ogni parte la arricchiamo con gli ingredienti previsti quindi un una mettiamo i semi di lino, in una le olive, in un’altra le noci, poi salame e mortadella. Possiamo anche mettere la curcuma con il pepe in uno degli impasti. Ogni impasto lo mettiamo in una ciotola diversa.

Otteniamo delle palline dei vari tipi e disponiamo nello stampo a forma di albero di Natale. Facciamo lievitare per circa 2 ore, fino a quando vediamo che le palline sono belle gonfie.

Mettiamo in forno a 250 gradi per 30 minuti.

Tagliamo a metà come si fa con i panini e se vogliamo possiamo anche farcire con altri ingredienti.