Ricette Luca Montersino, panettone farcito al cioccolato: Natale a E’ sempre mezzogiorno

Panettone farcito di Luca Montersino per le ricette di Natale E’ sempre mezzogiorno, panettone farcito cioccolato e rum, il dolce di Natale che non possiamo perdere. E come quasi ogni venerdì nella cucina di E’ sempre mezzogiorno c’è il maestro Luca Montersino con le sue ricette dolci e oggi 18 dicembre 2020 ci ha deliziato con il panettone farcito con la crema al cioccolato, un modo goloso e semplice per portare in tavola un favoloso dessert. Bellissima anche la decorazione del panettone di Natale di E’ sempre mezzogiorno. Possiamo allo stesso modo usare un pandoro e farcire come indicato da Montersino. Ecco la ricetta del Natale per tutti.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI LUCA MONTERSINO – PANETTONE FARCITO CIOCCOLATO E RUM

Preparazione: portiamo a bollore il latte.

Mescoliamo i tuorli con lo zucchero usando la frusta a mano. Versiamo i tuorli con lo zucchero nel latte caldo, mescoliamo con la frusta a mano, attenzione a non superare gli 83 gradi altrimenti stracciamo la crema inglese.

Versiamo nella ciotola il cioccolato a pezzetti, versiamo la crema (ancora liquida) e mescoliamo, facciamo sciogliere e uniamo la gelatina, la colla di pesce idratata in 5 volte il suo peso con l’acqua, mescoliamo e uniamo la crema di nocciole, la confettura di marron glacè e il rum, mescoliamo bene, meglio ancora se con il frullatore a immersione. Facciamo raffreddare in frigo per una notte ben coperta. La crema sarà bella dura.

In un altro pentolino fondiamo il burro. Facciamo andare la crema fredda nella planetaria aggiungendo il burro a 70 gradi così non avremo grumi. Montiamo bene il tutto.

Abbiamo il panettone senza cioccolato e senza uvetta né canditi, semplice, tagliamo la calotta e poi svuotiamolo tagliando in modo perfetto con il coltello. Abbiamo così solo la parte esterna intera. La parte interna del panettone la tagliamo a fette. La prima fetta la rimettiamo nel panettone, abbiamo la base, farciamo con la crema. Altro disco di panettone, crema, altro disco, crema e livelliamo, adagiamo sopra la calotta. Decoriamo spalmando prima la crema e poi con biscottini, macarons, spuntoni di crema e torroncini facciamo una bella decorazione.