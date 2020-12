Aperitivo natalizio di Anna Moroni: gonfiotti ricotta e acciughe

Una nuova puntata di Ricette all’Italiana oggi 21 dicembre 2020. Davide Mengacci ci porta alla scoperta di Ladispoli, dalla pasta fresca alle bellezze di questa terra. Anna Moroni invece in questo nuovo appuntamento su Rete 4 ci suggerisce la ricetta dei gonfiotti ricotta con acciughe. Anna consiglia di preparar questa ricetta per l’aperitivo di Natale o magari come antipasto.

Si torna quindi nella cucina di Anna che in questa stagione di Ricette all’Italiana, come avrete visto, ha cucinato un po’ meno. Speriamo di vederla con le due classiche ricette nella seconda parte di stagione. Ma intanto, prendiamo appunti per portare in tavola la ricetta di oggi. Si cucina questo aperitivo di Natale, vediamo come fare.

Gonfiotti ricotta acciuga di Anna Moroni per l’aperitivo di Natale

Ecco gli ingredienti per questa ricetta:

: 500 g di farina 0, 170 ml di acqua tiepida, 60 g di yogurt bianco, mezzo cubetto di lievito di birra, 1 cucchiaino di olio evo, sale qb per il ripieno: 350 g di ricotta di bufala, 10 alici sott’olio, estratto naturale di peperoncino, olio di arachide per friggere, aceto balsamico

Iniziamo sciogliendo il lievito di birra con l’acqua. Uniamo anche l’olio e lo yogurt. Anna ci ricorda che il sale va sempre alla fine. Uniamo poi anche la farina. Lavoriamo per bene dobbiamo avere la stessa consistenza della pasta per la pizza. Ci spostiamo sul piano da lavoro e andiamo avanti impastando. Mettiamo il panetto in una ciotola per far riposare e continuare la lievitazione.

Prendiamo il nostro impasto e tagliamo a pezzetti in modo da fare questi gonfiotti che sono una sorta di panzerotti. Stendiamo l’impasto e sopra mettiamo l’acciuga che abbiamo prima passato insieme alla ricotta. Nelal ricotta abbiamo messo anche dell’estratto naturale di peperoncino. Riempiamo per bene il nostro gonfiotto/panzerotto. Prima di friggere assicuriamoci che siano chiusi per bene. Friggiamo in olio ben caldo.

Per finire, una volta impiattati, completiamo con dell’aceto balsamico di Modena. Anna ci ricorda inoltre che possiamo scegliere se fare questi panzerotti nel formato più grande o meno grande.