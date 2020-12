Capesante con alghe nori: una ricetta di Anna Moroni per il Natale

La ricetta di Anna Moroni di oggi 22 dicembre 2020 è capesante con alghe nori accompagnate da fagioli cannellini.

Il viaggio di Ricette all’Italiana ci porta oggi alla scoperta di Assisi, una terra ricca di spiritualità. Quando si parla di Assisi non si può che parlare di San Francesco come ha fatto anche Davide Mengacci all’inizio della puntata di oggi. E dopo le bellezze di questa terra arriva al ricetta di Anna Moroni che oggi ha proposto le capesante accompagnate da alghe nori e cannellini.

Le capesante con alghe nori e cannellini di Anna Moroni

Ecco gli ingredienti: 12 capesante, 80 g di mollica di pane, 80 g di granella di pistacchio, 1 cucchiaio di formaggio grattugiato, 1 limone, alghe nori, olio evo, sale, 1 confezione di fagiolini cannellini, aglio

Per prima cosa prepariamo i cannellini che vanno messi a bagno per almeno 12 ore. Quindi iniziamo a preparare la ricetta dalla notte prima. Poi lessiamo i fagioli in pentola. Una volta pronti li ripassiamo con olio, alloro e aglio. Solo a questo punto saliamo e facciamo quindi insaporire per bene.

Per le capesante: prendiamo le alghe nori, che sono quelle che si usano per fare il Sushi. Tagliamo a striscette e alghe che andranno sopra alle capesante. Prepariamo adesso la panatura delle capesante: mollica di pane triturato finemente. Uniamo del parmigiano grattugiato e granella di pistacchio. Mescoliamo per bene. Sulle capesante mettiamo dell’estratto naturale di limone. Nella panatura invece mettiamo della scorzetta di lime grattugiato. Sempre nella panatura uniamo anche del pepe.

Prendiamo le capesante ancora con la conchiglia e mettiamo sopra la panatura. Adagiamo in teglia. Copriamo anche con un filo di olio e le alghe tagliate a pezzi; mettiamo in forno.

Mentre le capesante sono in forno, terminiamo la preparazione dei cannellini che trituriamo per bene nel mixer unendo olio quanto basta. Per finire adagiamo le capesante su una mattonella nera per servire. Accompagniamo con la salsa di fagioli servita in ciotole. La ricetta di oggi è servita, perfetta per la vigilia di Natale come ci ricorda Anna Moroni.