Che Natale sarebbe senza gli struffoli? Un dolce tipico della Campania ma che viene proposto in diverse regioni con altri nomi. Ad esempio si parla anche di cicerchiata o pignolata! Oggi vi parliamo degli struffoli di Angelica Sepe. La cuoca campana ha suggerito la versione della sua terra di questo dolce per il Natale. La ricetta degli struffoli è stata preparata nella puntata di Detto Fatto in onda il 21 dicembre 2020 su Rai 2.

Siamo ancora in tempo per preparare gli struffoli? Decisamente si. Impegniamo questi giorni di festa anche in cucina per trascorrere delle serene giornate in famiglia! E gli struffoli sono un dolce perfetto anche da preparare con i nostri bambini!

La ricetta degli struffoli di Angelica Sepe da Detto Fatto

Iniziamo dalla lista degli ingredienti per la preparazione degli struffoli: 600 g di farina 00, 4 uova intere, 2 tuorli, 4 cucchiai di zucchero, 80 g di burro, un cucchiaino di lievito per dolci, una bacca di vaniglia, 2 cucchiai di liquore all’anice, 400g di miele millefiori o acacia, cannella in polvere q.b., chiodi di garofano q.b., confettini colorati q.b., mandarini cinesi, 2 arance, la scorza grattugiata di agrumi q.b., sale q.b., olio per friggere

Iniziamo quindi la preparazione degli struffoli di Natale, possiamo usare la planetaria o semplicemente usare il metodo classico. Quindi nella planetaria o in una ciotola, mettiamo le uova intere ed i tuorli, lo zucchero, il burro a pomata (morbidissimo), la scorza grattugiata degli agrumi, il liquore all’anice, la farina ed il lievito per dolci. Dobbiamo ottenere un panetto liscio e omogeneo, quindi lavoriamo per una decina di minuti.

Quando il nostro impasto sarà pronto, prendiamo una pellicola e lo avvolgiamo dentro. Gli struffoli si preparano il giorno prima: il nostro panetto infatti deve riposare una notte intera. Meglio se metterlo in frigo.

Con l’impasto ‘riposato’ formiamo dei serpentelli piuttosto sottili, che successivamente tagliamo a tocchetti piccoli, come fossero gnocchetti. Li tuffiamo in olio caldo e profondo e lasciamo friggere fino a doratura. Scoliamo su carta assorbente.

In una padella, scaldiamo il miele e lo profumiamo con la cannella e il chiodo di garofano. Versiamo sopra gli struffoli e mescoliamo in padella finchè gli struffoli appaiono ben glassati. Per finire decoriamo con quello che preferiamo in modo che sia in perfetto stile natalizio.