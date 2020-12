Albero di Natale pan di zenzero, la ricetta di Sara Brancaccio per E’ sempre mezzogiorno

Carino davvero l’albero di Natale di Sara Brancaccio visto nella puntata di oggi 23 dicembre 2020 di E’ sempre mezzogiorno. La ricetta dell’albero di Natale in pan di zenzero è semplice, si inizia dall’impasto che possiamo preparare con la planetaria o mano e poi mettiamo in forno le nostre stelle. Prepariamo la ghiaccia reale, la coloriamo. Possiamo decorare l’albero di Natale in pan di zenzero di E’ sempre mezzogiorno come vogliamo ma quello di Sara Brancaccio è davvero carino. Ecco la ricetta dolce per il Natale, l’albero di pan di zenzero per grandi e bambini, tutto da mangiare.

LA RICETTA DELL’ALBERO DI NATALE DI SARA BRANCIACCIO – DOLCI DI NATALE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti – Per l’impasto: 100 g di burro a dadini, mezzo bicchiere di zucchero di canna, 1 uovo, mezzo bicchiere di miele di acacia, 3 bicchieri e mezzo di farina, mezzo cucchiaino di bicarbonato, un pizzico di lievito per dolci, 1 cucchiaino di zenzero in polvere, 2 cucchiaini di cannella in polvere, mezzo cucchiaino di noce moscata grattugiata, mezzo cucchiaino di chiodi di garofano, 1 pizzico di pepe nero

Per la ghiaccia: 2 albumi, 5 bicchieri di zucchero a velo, 3 cucchiaini di succo di limone, colorante verde Ricetta Sara Brancaccio, i biscotti da appendere all’albero di Natale (Foto)

Preparazione: nella planetaria mettiamo il burro a dadini e lo zucchero, iniziamo a impastare e uniamo l’uovo, solo dopo aggiungiamo la farina setacciata, lo facciamo in più tempi. Uniamo anche il miele e quando l’impasto inizia a prendere forma aggiungiamo il pepe nero, lo zenzero in polvere, la cannella, pochissimi chiodi di garofano e noce moscata. Completiamo l’impasto con il lievito in polvere e il bicarbonato. Abbiamo il panetto che possiamo scurire aggiungendo del cacao, pochissimo.

Stendiamo l’impasto tra due fogli di carta forno e mettiamo in frigo per i classici 30 minuti.

Con gli stampini ritagliamo le stelle di varie dimensioni. Mettiamo in forno disposte sulla teglia foderata con la carta forno per massimo 12 minuti a 180 gradi. Facciamo raffreddare.

La ghiaccia la prepariamo come sempre mescolando benissimo lo zucchero a velo con gli albumi e il succo di limone. Coloriamo una parte con il verde.

Disponiamo le stelle sfalsate e decoriamo con la ghiaccia. Ovviamente zucchero a velo.