E’ la ricetta del pancarrè natalizio la ricetta di Natale di Fulvio Marino di oggi 23 dicembre 2020. E’ una delle ricette E’ sempre mezzogiorno perfetta per le feste natalizie, la aggiungiamo alle golosità che abbiamo visto in queste settimane con Antonella Clerici. Fulvio Marino lo gusta con i patè per pancarrè di zia Cri ma sarà buonissimo con ciò che preferiamo. Fulvio aggiunge come sempre qualche consiglio alle ricette E’ sempre mezzogiorno e il pancarrè lo possiamo avvolgere nella pellicola e mettere in frigo, in questo modo riusciamo a conservarlo più giorni. Invece il pane che compriamo lo possiamo conservare nel classico sacchetto di carta messo nella busta di plastica. Ecco la ricetta di oggi di Fulvio Marino per fare il pancarrè di Natale.

LA RICETTA DI FULVIO MARINO DEL PANCARRE’ DI NATALE – E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: 500 g di farina 0, 500 g di farina farro bianco, 430 g acqua, 200 g latte di avena o altro latte vegetale, 30 g di miele di acacia, 15 g di lievito di birra fresco, 40 g di olio evo, 40 g di burro, 20 g di sale

Preparazione: nella ciotola versiamo le due farine, quasi tutta l’acqua, il latte scelto, Fulvio ha usato il latte di avena ma va bene anche il latte di soia o di riso. Impastiamo e aggiungiamo il lievito di birra, il miele, impastiamo e solo dopo aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo ancora un po’ e completiamo con il burro e l’olio di oliva.

Facciamo lievitare l’impasto per circa 1 ora nella ciotola unta con un po’ di olio e coperto. Dividiamo l’impasto in due parti o anche più parti, dipende dallo stampo. Il consiglio è di utilizzare gli stampi rettangolari con il coperchio per avere la forma perfetta da pancarrè. Facciamo lievitare altre due ore nello stampo unto con un po’ di olio.

Mettiamo in forno a 200 gradi per circa 40 minuti. Facciamo raffreddare, sformiamo e possiamo così tagliare a fette e gustare con i patè preparati da Zia Cri o con ciò che vogliamo.