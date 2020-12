Insalata di rinforzo degli Improta, le ricette della vigilia di Natale

Tra le ricette della vigilia di Natale di E’ sempre mezzogiorno non poteva mancare l’insalata di rinforzo e ovviamente la ricetta è di Mauro Improta. Per le ricette di Natale di oggi 24 dicembre 2020 in cucina non c’è solo lo chef ma anche i figli Mattia e Maria. Mattia Importa ormai lo conosciamo, è sempre con il papà nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. La piccola Maria è la principessa di casa e anche lei aiuta a preparare l’insalata di rinforzo raccontando che Mauro non è per niente un papà serio, almeno non lo è con lei. Seguiamo nel dettaglio la ricetta dell’insalata di rinforzo, immancabile non solo per la vigilia di Natale ma anche negli altri giorni di festa.

RICETTE DI NATALE DI MAURO IMPROTA – LA RICETTA DELL’INSALATA DI RINFORZO DA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: 800 g di cavolfiore, 60 g di acciughe sott’olio, 100 g di olive verdi in salamoia, 100 g di olive nere, 50 g di capperi, 100 g peperoni sottaceto, 100 ml di olio evo, 100 ml aceto di vino bianco, sale

Inoltre, 2 carote, 1 peperone giallo, 3 coste di sedano, ½ l di aceto, ½ l di acqua, 2 foglie di alloro, 40 g zucchero, 15 g sale Verdure pastellate di Mauro Improta, le ricette per il fritto E’ sempre mezzogiorno

Preparazione: mondiamo il cavolfiore a ciuffetti piccoli e lessiamo in acqua salata con un goccio di aceto per circa 12 minuti fino a farlo diventare tenero. Scoliamo e facciamo raffreddare. Versiamo le acciughe nella ciotola grande, le olive verdi e le olive nere, i peperoni e i capperi. In un’altra ciotola versiamo il sale e poi l’aceto e mescoliamo con una frusta, versiamo l’olio a filo continuando a mescolare per emulsionare bene fino ad ottenere una vinaigrette.

Se vogliamo compriamo la giardiniera già pronta ma se abbiamo tempo la prepariamo a casa. Laviamo le verdure, le tagliamo a listarelle o a pezzetti.

In una pentola grande versiamo acqua, aceto di vino bianco, alloro, zucchero e sale, mescoliamo e facciamo bollire, solo dopo versiamo le verdure, quindi peperoni, sedano, carote, facciamo cuocere pochi minuti, devono restare croccanti, poi scoliamo e facciamo raffreddare, abbiamo la giardiniera.

Aggiungiamo il cavolfiore nella ciotola con gli altri ingredienti dell’insalata. Serviamo e condiamo con la vinaigrette.