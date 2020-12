La ricetta della lonza all’ananas per Natale: un piatto di Benedetta Parodi

Un cavallo di battaglia per Benedetta Parodi che ogni tanto ripropone la sua ricetta della lonza all’ananas per le feste di Natale. Un paio di giorni fa la conduttrice con la passione per la cucina ha deciso di condividere con le persone che la seguono questa ricetta della lonza all’ananas che le piace tantissimo. Si tratta di un secondo piatto a base di carne perfetto per chi a Natale ama mangiare appunto un menu a base di carne.

Benedetta Parodi ci ricorda tra l’altro che si tratta di una ricetta semplicissima da fare.

La ricetta della lonza all’ananas di Benedetta Parodi per le feste di Natale

Ecco la lista degli ingredienti per la preparazione della lonza all’ananas: 1 kg di lonza di maiale,⠀fette di bacon qb,⠀olio, sale, vino bianco qb2 foglie di alloro,⠀spicchio di aglio,⠀1 cucchiaino di zucchero di canna o di miele,⠀ananas fresco qb,⠀burro,⠀2 ciliegine⠀⁣

Procedimento

Pulire l’ananas fresco e tagliarlo a dischi senza levare il torsolo.⠀⠀⁣Tagliare la lonza in circa 6-7 fette, ognuna la circondate da fettine di bacon o di pancetta affumicata, le legate facendo un fiocchetto con lo spago da cucina e fate rosolarle per meno di un minuto in padella su entrambi i lati con un goccio d’olio.⠀Sfumare con il vino ed aggiungere aglio e alloro, poi lascar ridurre appena il sugo di cottura prima di spegnere e trasferire le fette di lonza in un vassoio.⠀Rimettere la padella col sugo di cottura sul fuoco con miele, paprika, rum e sciroppo d’ananas, facendo ridurre il tutto ancora un po’.⠀Preparare uno spiedo alternando le fette di lonza con fette intere di ananas fresco.⠀Riporre lo spiedo sulla teglia e spennellarlo con il burro sciolto, soprattutto sull’ananas.⠀Mettere per 15-20 minuti in forno per una prima cottura.⠀Versare sullo spiedo la salsa precedentemente preparata in padella e rimettere in forno per altri 10-15 minuti.⠀Completare infilzando le ciliegine candite alle estremità dello spiedo.