Muffin di panettone di Benedetta Parodi, dolci ricette del recupero

Se vi avanza del panettone in questi giorni ci sono le ricette del recupero di Benedetta Parodi. Se avete ancora voglia di dolci super golosi ecco la ricetta dei muffin panettone. Magari il panettone non piace a tutti, i bambini preferiscono il pandoro, ma i muffin panettone diventano dolcetti golosissimi. Non solo panettone a pezzettini ma altro burro, latte, uova, zucchero e il gusto della pera. Seguiamo nel dettaglio la semplice ricetta del recupero di Benedetta Parodi. Magari con la stessa ricetta possiamo preparare una torta intera e non tanti muffin. Venti minuti in forno e ci sarà un delizioso profumo in tutta la casa. Magari i muffin panettone li possiamo anche consumare a colazione e merenda e perché no regalare agli amici. Ecco una delle ricette dolci di Benedetta Parodi, la ricetta del recupero dopo Natale, perfetta per gli altri giorni di festa.

RICETTE DEL RECUPERO DI BENEDETTA PARODI – LA RICETTA DEI MUFFIN PANETTONE

Ingredienti: 300 g di panettone, 1 pera, 100 ml di latte, 2 uova

Per il crumble: 50 g di burro, 50 g di zucchero di canna, 6 noci, 70 g di farina La ricette del recupero: torta di Panettone di Benedetta Parodi

Preparazione: riduciamo il panettone a pezzetti. Sbucciamo la pera e tagliamo a dadini. Nella ciotola versiamo panettone e pera e mescoliamo. Versiamo questo mix semplice nelle formine da muffin.

A parte sbattiamo le uova con il latte e versiamo sui vari muffin.

Passiamo al crumble e nella ciotola versiamo la farina, lo zuccheri, il burro a pezzettini e le noci tritate in modo grossolano. Lavoriamo il tutto con la punta delle dita, in questo modo otteniamo un composto di briciole. Versiamo anche il crumble sui muffin e mettiamo in forno a 180 gradi per circa 20 minuti. Serviamo caldi o freddi completando magari cin un po’ di zucchero a velo.