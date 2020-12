La ricetta del risotto allo champagne e melograna di Sergio Barzetti

Si cucina anche alla vigilia di Capodanno su Rai 1. Oggi è andata in onda una nuova puntata di E’ sempre mezzogiorno e abbiamo visto tante buone ricette per le feste. Oggi è stata preparata la ricetta del risotto allo champagne con la melograna. Una ricetta dei Sergio Barzetti assolutamente da replicare in casa. Vediamo come si prepara? Ecco tutti i passaggi dalla puntata di E’ sempre mezzogiorno del 31 dicembre 2020.

Risotto allo champagne e melograna di Sergio Barzetti da E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per 4 persone

Per il risotto: 320 g di riso Carnaroli ,4 cespi di radicchio tardivo, 200 g di formaggio grattugiato, 2 l di Brodo vegetale, 150 g di burro, 100 g di lardo vergine, 1 bicchiere di Champagne, Alloro, Olio evo

Per la riduzione alla melagrana: 1 melagrana, Aceto, Zucchero, Sale

Procedimento: Lavare ed asciugare il radicchio, adagiarlo nella carta da forno insieme alle fettine di lardo, tenendone da parte almeno due per il soffritto e una foglia di alloro. Bagnare con metà dello champagne, chiudere con cura il cartoccio e cuocere in forno già caldo per 20 minuti a 180°C. In una casseruola tostare il riso con il lardo rimasto battuto finemente al coltello. Aggiungere una foglia di alloro, sfumare con lo champagne. Portare a cottura il risotto bagnando con il brodo, regolare di sale e mescolare di tanto in tanto. Montare il burro con qualche cucchiaio di champagne fino ad ottenere una massa spumosa e leggera. Sgranare la melagrana, con uno schiacciapatate recuperate il succo e mettetelo in un pentolino con un cucchiaio di zucchero, 2 cucchiai di aceto di mele e un pizzico di sale, fate ridurre del 50% e tenere da parte. Dopo qualche minuto di riposo, mantecare il risotto con il burro montato, il formaggio grattugiato e servire accompagnando con il radicchio stufato in forno, radicchio fresco ultimare con la riduzione alla melagrana.

Che ne dite?