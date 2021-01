La ricetta del carbone dolce nero e colorato per la Befana di Zia Cri

Per la Befana la ricetta del carbone nero e colorato, è una delle ricette dolci di zia Cri per E’ sempre mezzogiorno, per le ricette della calza della befana. Dopo le ricette di Natale chiudiamo con le ricette per l’Epifania le preparazioni più golose dell’anno. E’ davvero molto semplice fare il carbone con i consigli di zia Cri. In collegamento con E’ sempre mezzogiorno c’è Tiberio Timperi e mentre chiacchiera con Antonella Clerici la zia Cri prepara il carbone dolce nero e il carbone dolce rosso. Possiamo ovviamente fare il carbone per la calza della befana in tutti i colori che vogliamo. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, le ultime ricette per le feste di Natale.

RICETTE PER LA BEFANA DI ZIA CRI – LA RICETTA DEL CARBONE DOLCE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: 1 albume, 15 g di zucchero a velo, 2 gocce di succo di limone, 500 g di zucchero, 125 g di acqua, 5 g di coloranti in polvere

Preparazione: versiamo l’acqua in pentola e poi versiamo lo zucchero, ci vorranno circa 8 o 9 minuti prima che raggiunga la temperatura giusta, 142 gradi. Facciamo ovviamente molta attenzione, è bollente, è molto pericoloso.

Nella ciotola mettiamo l’albume e lo zucchero a velo, il succo di limone lavoriamo il composto con la frusta a mano. Otteniamo la glassa e qui aggiungiamo il colorante nero. Uniamo i due composti, lo zucchero bollente e la glassa, mescoliamo. Versiamo il tutto nella teglia foderata con la carta forno. Sarà sempre e ancora tutto molto bollente. Zia Cri e Antonella Clerici continuano a ripetere di fare attenzione.

Allo stesso modo proseguiamo con altri colori, con altro carbone. Zia Cri sceglie il rosso. Versiamo il composto nello stampo foderato con la carta forno. Possiamo proseguire così con tutti i colori che vogliamo. Facciamo raffreddare il carbone, servono almeno 4 ore.