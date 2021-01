Tartufi al cioccolato da Geo e Befanini: le ricette per la Befana

Si cucina anche oggi su Rai 3. Nella puntata di Geo in onda oggi 6 gennaio 2021 abbiamo visto Alessia Uccellini all’opera. Che cosa si poteva cucinare oggi se non delle ottime ricette che si ispirano alla Befana? Dopo avervi dato la ricetta della ciambella della Befana, ecco che arriva anche la ricetta dei tartufini al cioccolato e dei befanini. Due ricette per chiudere alla grande le feste ! Due ricette per salutare questo stranissimo Natale nel giorno della befana. Ma visto che c’è di mezzo anche il fine settimana, potremmo pensare di darci ancora dentro con i dolci!

Vediamo quindi come si preparano questi due dolci?

DA GEO LA RICETTA DEI TARTUFI AL CIOCCOLATO

Iniziamo con la lista degli ingredienti: 400 ml di latte condensato, 3 cucchiai di cacao amaro, 2 cucchiai di burro, qb frutta secca o essiccata, qb granella di nocciole, qb farina di cocco, qb codette colorate, qb codette al cioccolato

Procedimento. Sciogliere il burro in una padella antiaderente, aggiungere il cacao setacciato e stemperare bene con l’aiuto di un mestolo di legno, per non far creare grumi. Aggiungere il latte condensato e cuocere a fuoco lento fino a che il composto non si staccherà da solo dalla padella. Lasciare raffreddare e procedere creando delle palline da rotolare in diverse granelle o codette a piacere. Le palline possono essere farcite con frutta secca o essiccata.

LA RICETTA DEI BEFANINI

Ecco la lista degli ingredienti: 400 g di farina, 2 uova, 1 tuorlo, 150 g di zucchero, 1 bustina di lievito, 1 baccello di vaniglia, 1 presa di sale, 1 limone (scorza grattugiata), 150 g di cioccolato fondente ,100 g di pinoli tostati

Procedimento. Impastare tutti gli ingredienti, tranne il cioccolato fondente, che va messo a fondere a bagnomaria, e i pinoli da usare come tocco finale. Stendere l’impasto e realizzare dei biscotti con dei coppa pasta di varie forme. Infornarli per 20-30 minuti in forno caldo a 180° C in una teglia rivestita da carta forno. Una volta raffreddati immergere una parte nel cioccolato fuso e mettere ad asciugare cospargendo la cioccolata di pinoli.