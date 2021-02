I dolci di carnevale di Giustina Dibello: chiacchiere e tortelli

Un gradito ritorno nella cucina di Detto Fatto oggi. Nella puntata in onda il 4 febbraio 2021 infatti, nonna Giustina Dibello è tornata a cucinare in compagnia di Bianca Guaccero; in questi mesi, l’ex protagonista di Bake Off Italia, è stata lontana dal mondo della tv per problemi di salute. Chi la segue sui social infatti sa che è stata operata e ha dovuto seguire un lungo periodo di riabilitazione. Ma oggi Giustina è tornata nella cucina di Detto Fatto con una super ricetta. L’abbiamo vista preparare le chiacchiere per carnevale e dei dolcissimi tortelli.

Non ci resta che prendere appunti per preparare con la ricetta di Giustina una super ricetta per Carnevale: meglio chiacchiere o tortelli?

La ricetta di Giustina Dibello: facciamo le chiacchiere per Carnevale

Iniziamo con la ricetta delle chiacchiere, la lista degli ingredienti per le Chiacchiere: 350 g farina, 50 g zucchero, 2 uova, 25 g strutto, 2 cucchiai di vino frizzante, scorza grattugiata di un limone, un pizzico di lievito per dolci

Per la ricetta delle chiacchiere, mettiamo in una in planetaria ( o se non la abbiamo facciamo il classico metodo, quindi usiamo una ciotola): la farina, lo zucchero, il lievito per dolci, le uova intere, lo strutto, la scorza grattugiata del limone e due cucchiai di vino frizzante. Lavoriamo con il gancio, o con le mani, fino ad ottenere un panetto omogeneo. Lo avvolgiamo nella pellicola e lasciamo riposare mezz’ora. In questa ricetta si può anche evitare la fase del riposo.

Preleviamo dei pezzetti di pasta e li stiriamo con la sfogliatrice, quella per la pasta fresca. Dobbiamo ottenere una sfoglia sottilissima. Con la rotellina, tagliamo dei rettangoli dalla sfoglia, li incidiamo e li tuffiamo nell’olio caldo e profondo. A questo punto non ci resta che friggere. Per quanto riguarda le chiacchiere possiamo scegliere se decorarle semplicemente con dello zucchero a velo o passarle anche nel cioccolato fuso per avere effetto bicolore.

Passiamo adesso alla ricetta dei tortelli dolci.

La ricetta dei tortelli dolci di nonna Giustina da Detto Fatto

La ricetta dei tortelli è molto semplice. Iniziamo con la lista degli ingredienti: 300 ml acqua, 220 g farina 00, 100 g margarina, 4 uova, un pizzico di sale; 200 g crema all’arancia, 100 g cioccolato fuso, 100 g zucchero a velo

Iniziamo a mettere dell’acqua in un pentolino, che scaldiamo insieme alla margarina oppure possiamo usare il burro. Quando la miscela arriva a bollore, uniamo la farina tutta d’un colpo e mescoliamo energicamente. Ottenuta una palla che si stacca dalla pentola, la trasferiamo in planetaria e lavoriamo con la foglia, aggiungendo un uovo per volta. Ottenuto un impasto omogeneo, lo tuffiamo, un cucchiaino per volta, nell’olio a 170°. Quando friggiamo i tortelli, li schiacciamo usando la schiumarola; friggiamo fino a quando non saranno ben dorati. Poi li passiamo sulla carta assorbente per togliere l’olio.

Possiamo lasciare i tortelli anche senza farcia, altrimenti farciamo con la crema. Poi passiamo nello zucchero semolato.