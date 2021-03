Cannelloni pasquali, la ricetta di Zia Cri per Pasqua

La ricetta dei cannelloni pasquali di Zia Cri, la ricetta di Pasqua da E’ sempre mezzogiorno, la puntata di oggi 29 marzo 2021. Tra le ricette di Pasqua non può mancare un primo piatto goloso, con un ripieno gustoso come quello proposto dalla zia Cri. Possiamo comprare la sfoglia già pronta o farla in casa ma prima dobbiamo scottarla in acqua bollente e salata, poi proseguiamo con il resto della ricetta dei cannelloni di Pasqua. Un ripieno di ricotta e verdure e niente salsa di pomodoro, è un primo piatto bianco con la besciamella. Non perdete questa e le altre ricette di Pasqua che Antonella Clerici e gli chef suggeriscono questa settimana. Ecco come si fanno i cannelloni pasquali di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEI CANNELLONI PASQUALI DI ZIA CRI

Preparazione: compriamo la pasta già pronta e la scottiamo in acqua bollente salata, scoliamo in acqua fredda e facciamo asciugare su un canovaccio.

Per la besciamella nella pentola mettiamo burro che facciamo sciogliere, aggiungiamo la farina, mescoliamo e facciamo dorare, aggiungiamo poi il latte, continuiamo a mescolare e facciamo addensare, saliamo e pepiamo.

In padella uno spicchio di aglio, olio e rametto di tiglio, facciamo andare e aggiungiamo il trito di sedano, carota zucchine e asparagi, facciamo cuocere, saliamo.

Frulliamo il petto di pollo crudo, aggiungiamo ricotta e parmigiano, aggiungiamo metà delle verdure cotte in padella, sale e pepe.

Farciamo i rettangoli di pasta con il ripieno appena preparato, arrotoliamo e abbiamo i cannelloni. Disponiamo i cannelloni nella pirofila in cui abbiamo già versato un po’ di besciamella e magari imburrato anche un po’ i bordi. Copriamo con la besciamella e completiamo con le verdurine che abbiamo tenuto da parte e tanto parmigiano grattugiato per gratinare.

Mettiamo in forno a 180° C per 20 minuti circa.