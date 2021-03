Casatiello napoletano di Gianfranco Iervolino, le ricette di Pasqua

Il casatiello napoletano non può mancare tra le ricette di Pasqua e ovviamente Gianfranco Iervolino ha proposto la sua ricetta del casatiello perfetto tra le ricette Detto Fatto. E’ la settimana de preparativi per Pasqua, la settimana delle ricette di Pasqua e la ricetta del casatiello napoletano è da aggiungere altre golosità da portare in tavola la prossima domenica ma anche per la Pasquetta. Festività in casa un po’ per tutti e non c’è niente di meglio di preparare i piatti tipici. Ecco come Gianfranco Iervolino fa il suo casatiello napoletano con una ricetta davvero molto semplice. Non perdete le altre ricette Detto Fatto.

RICETTE DI PASQUA – CASATIELLO NAPOLETANO DI GIANFRANCO IERVOLINO

Ingredienti – Per l’impasto: 700 g di farina 00, 500 ml di acqua, 130 g di strutto, 25 g di lievito di birra, 15 g di sale, 5 g di zucchero, pepe nero q.b.

Per il ripieno: 200 g di salame, 150 g di pancetta affumicata, 100 g di prosciutto cotto, 100 g di scamorza affumicata, 4 uova sode a cubetti, 4 uova sode da decorazione, 50 g di pecorino, 50 g di parmigiano Rustici napoletani, la golosa ricetta di Gianfranco Iervolino

Preparazione: impastiamo farina, acqua, lievito di birra, strutto, sale, zucchero e pepe nero, facciamo lievitare per 2 o 3 ore a temperatura ambiente; l’impasto deve raddoppiare il suo volume.

Adagiamo poi sulla spianatoia e stendiamo con le mani, aggiungiamo, le uova sode a dadini, i salumi e i formaggi a dadini, impastiamo e creiamo una palla omogenea, ci aiutiamo imburrando leggermente il piano di lavoro.

Arrotoliamo l’impasto e formiamo un salsicciotto che disponiamo nello stampo a ciambella già unto con lo strutto. Facciamo lievitare fino al bordo dello stampo, quindi circa 2 o 3 ore a temperatura ambiente. Disponiamo le uova sode sul casatiello e fermiamo con le striscioline di impasto.

Mettiamo in forno a 180° C per 1 ora, facciamo ben dorare. Facciamo raffreddare prima di gustare il goloso casatiello.