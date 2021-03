Cosciotto di agnello, la ricetta di Pasqua di Simone Buzzi

La ricetta del cosciotto di agnello di Simone Buzzi, la ricetta di Pasqua di oggi 29 marzo 2021 da non perdere, un secondo piatto per il pranzo di Pasqua. Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta per cucinare l’agnello in modo diverso, di certo molto goloso. Forse in questo modo anche chi in genere non mangia l’agnello sarà tentato. Tante le ricette di Pasqua che questa settimana propone E’ sempre mezzogiorno. L’agnello con carciofi, uova strapazzate, prosciutto crudo e pancetta ma c’è anche il formaggio. Non perdete questa e le altre ricette di Simone Buzzi.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO PER PASQUA – COSCIOTTO DI AGNELLO DI BUZZI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: facciamo disossare l’agnello dal macellaio, lasciamo in un unico pezzo e mariniamo nella ciotola con abbondante olio, vino bianco, aglio abbondante, rametti di rosmarino, pepe, sale, limone tagliato a metà e finocchietto secco. L’idea di Buzzi è ricordare anche la porchetta. Lasciamo 6 ore in frigo coperto con la pellicola. Possiamo anche marinare e tenere in frigo dal giorno prima.

Puliamo i carciofi, togliamo tutte le parti dure, tagliamo a julienne e facciamo cuocere in padella con olio, sale e pepe.

Nella ciotola rompiamo le uova, sale, pepe, sbattiamo con la forchetta. In un’altra padella scaldiamo un pochino di olio e versiamo le uova, subito dopo aggiungiamo un pochino di latte. Mescoliamo e facciamo cuocere molto velocemente, abbiamo le uova strapazzate.

Le fette di prosciutto crudo le disponiamo sulla carta forno sovrapponendole leggermente, otteniamo un grande rettangolo.

Scoliamo bene l’agnello tenendo da parte la marinatura. Nella marinatura mettiamo adesso le patate novelle.

Sull’agnello disponiamo le fette di pancetta, l’uovo strapazzato, i carciofi, la provola dolce a fette, pecorino grattugiato e arrotoliamo. Disponiamo al centro del prosciutto crudo, arrotoliamo o meglio chiudiamo come un pacchetto. Avvolgiamo nella carta forno e mettiamo sulla teglia da forno. Aggiungiamo nella teglia il vino rimasto, aggiungiamo nella teglia le patate

Mettiamo in forno a 240° C per 45 minuti e poi togliamo la carta forno e facciamo cuocere 10 minuti a 200° C. Serviamo a fette con le patate e il sughetto. Se abbiamo lasciato da parte un po’ di carciofi sarà perfetto.