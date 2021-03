Dita degli apostoli, la ricetta di Pasqua di Antonella Ricci

La ricetta delle dita degli apostoli, la ricetta di Pasqua dalle ricette di Antonella Ricci per E’ sempre mezzogiorno. Puntata del 30 marzo 2021 e i dolci di Pasqua sono davvero tanti. Dopo avere preparato le scarcelle, il pane dolce con le uova sode, Antonella Ricci ci mostra come si fanno le dita degli apostoli. Un altro dolce di Pasqua davvero molto facile da fare. In pratica sono delle frittatine con il ripieno di ricotta dolce a cui aggiungiamo anche cioccolato e mandorle ma non solo. E’ un bel dolcetto da fare anche in altre occasioni, una merenda davvero molto nutriente. Di certo per Pasqua e Pasquetta abbiamo un bel po’ di suggerimenti, di deliziose idee, di ricette sia salate che dolci per festeggiare. Ecco come si preparano in pochi minuti le dolci dita degli apostoli.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI ANTONELLA RICCI – DITA DEGLI APOSTOLI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: per le dita degli apostoli rompiamo le uova nella ciotola, aggiungiamo un pizzico di sale, battiamo con la forchetta.

Scaldiamo la padella antiaderente e sciogliamo un pochino di burro, facciamo imburrare bene la padella e versiamo le uova in uno strato sottile, facciamo le frittate.

In un’altra ciotola mettiamo la ricotta ben sgocciolata, aggiungiamo lo zucchero semolato, mescoliamo bene e mettiamo in frigo ben coperto per fare riposare. Aggiungiamo le mandorle senza pelle, il cioccolato a pezzetti o le gocce di cioccolato e il liquore, un po’ di limone grattugiato e amalgamiamo il tutto. Versiamo il composto nella sacca da pasticceria.