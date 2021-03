Mini cheesecake di Pasqua di Sara Brancaccio, le ricette di Pasqua

Che delizia la ricetta di Pasqua di Sara Brancaccio, la ricetta delle mini cheesecake di Pasqua per E’ sempre mezzogiorno. La dolce Sara oggi 31 marzo 2021 ha proposto la ricetta delle mini cheesecake, sembrano dei muffin, sono porzioni monodose, dei nidi con gli ovetti di cioccolato. Una delle ricette dolci di Pasqua da non perdere, da provare a fare in casa con i nostri bambini. Le mini cheesecake con una base di biscotti e burro ma è solo l’inizio, i dolcetti vanno anche cotti in forno, poi la decorazione di cioccolato. Ecco la ricetta delle piccole cheesecake per la Pasqua.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – MINI CHEESECAKE DI PASQUA DI SARA BRANCACCIO

Ingredienti per 12 dolcetti – Per la base:2 bicchieri di biscotti secchi tritati, 1+ ½ bicchiere di burro fuso

Per la crema – 500 g di formaggio spalmabile, 200 g di ricotta, 1 bicchiere di zucchero semolato, 4 uova, ½ bicchiere di panna liquida fresca, ¼ bicchiere di farina 00, ½ bicchiere di yogurt intero, 1 baccello di vaniglia

Per decorare: 400 g di confettura di lamponi, 250 g di cioccolato ruby, acqua ghiacciata, ovetti di cioccolato confettati

Preparazione: nella ciotola lavoriamo bene i biscotti secchi sbriciolati con il burro fuso. Possiamo scegliere i biscotti che preferiamo. Distribuiamo la base nei pirottini e disponiamo sulla teglia, mettiamo in frigo per 30 minuti. Bouquet dolce, la ricetta di Sara Brancaccio

Per la crema lavoriamo con la frusta i formaggi con lo zucchero, uniamo le uova, la panna, lo yogurt. Setacciamo la farina e aggiungiamo con i semi di baccello della vaniglia, amalgamiamo bene. Versiamo il tutto nei pirottini sulla base fredda e mettiamo in forno a 160° C per 30 minuti circa. Spegniamo il forno e lasciamo la teglia nel forno per 30 minuti. Facciamo raffreddare e guarniamo con la confettura di lamponi.

Sciogliamo il cioccolato ruby a bagnomaria e facciamo intiepidire, versiamo nella sac a poche e tagliamo leggermente la punta. Creiamo delle strisce di cioccolato nel recipiente con l’acqua ghiacciata, formiamo così dei nidi. Completiamo con questa decorazione i nostri dolcetti aggiungendo anche gli ovetti.