Torta al formaggio per Pasqua, la ricetta di Fulvio Marino

La ricetta della torta al formaggio di Fulvio Marino, le ricette di Pasqua da E’ sempre mezzogiorno. Puntata del 31 marzo 2021 e in questi giorni Fulvio Marino e gli altri protagonisti di E’ sempre mezzogiorno suggeriscono dolci e salati per il pranzo di Pasqua e Pasquetta. La torta al formaggio è la torta rustica che non può mancare tra le ricette pasquali. Una torta che ha bisogno di una gran quantità di lievito di birra fresco ma anche ovviamente di olio e formaggi, soprattutto grattugiati. Fulvio Marino sottolinea che la torta al formaggio è la sua ricetta per Pasqua, mentre Anna Moroni per esempio la prepara in modo diverso. Non c’è dubbio che dobbiamo provare subito la ricetta della torta salata al formaggio di Fulvio Marino, come tutte le altre ricette dell’esperto in impasti e farine sarà perfetta. Ecco la ricetta di oggi di Fulvio Marino, la ricetta della torta al formaggio.

RICETTE FULVIO MARINO PER PASQUA – TORTA AL FORMAGGIO

Ingredienti: 1 kg di farina forte (almeno il 13% di proteine), 330 g di uova, 30 g di lievito di birra fresco, 400 g di latte, 180 ml di olio, 12 g di sale, 40 g di emmental a cubetti, 430 g di formaggio grattugiato, 200 g di pecorino grattugiato e pepe

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, il lievito sbriciolato, uniamo le uova e quasi tutto il latte, impastiamo. Aggiungiamo dopo pochi minuti il sale e il resto del latte, impastiamo. Uniamo i formaggi grattugiati, pecorino e parmigiano o grana. Impastiamo con le mani. Possiamo anche impastare il tutto con la planetaria.

Solo dopo aggiungiamo l’olio e impastiamo ancora, facciamo assorbire e aggiungiamo il pepe macinato fresco, continuiamo a impastare. Il pepe lo aggiungiamo in base ai gusti, poco o tanto.

Facciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente coperto. Con questo peso possiamo fare 2 o 4 torte, dipende dalla grandezza dello stampo. Fulvio ne fa due.

Inseriamo le palle nello stampo, Fulvio ha scelto quello di carta da panettone di Natale. Aggiungiamo sopra i dadini di formaggio schiacciandoli un po’ verso linterno dell’impasto. Facciamo lievitare fino al raddoppio del volume, deve fare la cupola. Aggiungiamo altri dadini di formaggio.