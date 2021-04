Barattolini di mousse al cioccolato di Francesca Marsetti: ricetta per Pasquetta

Si cucina nello studio di E’ sempre Mezzogiorno anche nella puntata del 5 aprile 2021. In questo nuovo appuntamento con le ricette viste nella cucina di Antonella Clerici, si pensa a dei piatti perfetti anche per Pasquetta. Francesca Marsetti si è dedicata al dolce e oggi l’abbiamo vista cimentarsi con la ricetta dei barattolini di mousse al cioccolato. Che ne dite di provare a riproporre in casa, questa ricetta? Vediamo tutti i passaggi per la ricetta dei barattolini di mousse al cioccolato, perfetti per un pranzo di Pasquetta, ma in generale, per tutte le occasioni!

Barattolini di mousse al cioccolato di Francesca Marsetti

Ingredienti per 6 vasetti

Per il biscotto:

75 g di farina 00

75 g di farina di mandorle

75 g di burro morbido

75 g di zucchero

½ baccello di vaniglia

Per la mousse:

250 g di cioccolato fondente

500 ml di panna fresca

Per le banane flambate:

2 banane mature

100 g di zucchero

30 g di grappa

Per il biscotto: impastare all’interno di una ciotola tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto granuloso, disporlo su una teglia con carta da forno e metterlo a riposare un’ora in frigorifero. Preriscaldare il forno a 170 gradi e cuocere la base biscotto per circa 15 minuti.

Per la mousse: tritare il cioccolato e metterlo all’interno di una ciotola. Portare ad ebollizione 150 grammi di panna e versarla sul cioccolato tritato. Mescolare con un cucchiaio fino ad ottenere una crema liscia e lasciare raffreddare. Montare la restante parte di panna e unirla al cioccolato quando sarà ad una temperatura di circa 30 gradi. Mettere in frigo per 15 minuti.

Per le banane flambate: tagliare a fette le banane. In una padella sciogliere lo zucchero fino a quando sarà caramellato. Unire le banane, sfumare con la grappa e fiammare per eliminare la parte alcolica.



Per completare: montare il vasetto creando degli strati. Sbriciolare il biscotto grossolanamente, versare la mousse di cioccolato, poi ancora biscotto ed un ultimo strato di mousse. Decorare con le banane flambate e mettere in frigorifero per almeno 3 ore prima di servire.