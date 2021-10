Pizza Halloween la facciamo con la ricetta di Gianfranco Iervolino

Che bella idea la ricetta della pizza di Halloween di Detto Fatto, la pizza con la ragnatela e i ragni fatti con le olive, la ricetta di Gianfranco Iervolino. E’ una pizza semplice con il pomodoro ma per fare la ragnatela Iervolino ha pensato alla fonduta di provolone, per i ragni alle olive nere grandi. Niente di più facile tra le ricette per Halloween di questa pizza di oggi 28 ottobre 2021 di Detto Fatto. Non perdete le altre ricette e buon Halloween a tutti, soprattutto buona pizza a tutti perché questa pizza Halloween piacerà a grandi e bambini.

Ricette Halloween Detto Fatto – La ricetta della pizza Halloween di Gianfranco Iervolino

Ingredienti – Per l’impasto 250 g di farina 00, 160 ml di acqua, 5 g di sale, 3 g di lievito fresco di birra

Per il condimento: 500 g di latte fresco, 200 g di provolone piccante, 150 g di passata di pomodoro, 100 g di olive bere grandi e denocciolate, 25 g di amido di mais – 20 g di olio di oliva, timo e maggiorana

Preparazione: facciamo sciogliere il lievito nell’acqua a temperatura ambiente, aggiungiamo solo un po’ della farina della ricetta, mescoliamo, dobbiamo formare una cremina. Aggiungiamo il sale e poi il resto della farina, impastiamo il tutto per 15 minuti e abbiamo un composto liscio. Copriamo con la pellicola e facciamo lievitare fino al raddoppio del volume.

Facciamo la fonduta al provolone e scaldiamo il latte nel pentolino, aggiungiamo il provolone grattugiato, mescoliamo e quando arriva al bollore versiamo l’amido di mais già sciolto in un po’ di latte. Mescoliamo bene e facciamo raffreddare.

Ungiamo la teglia, stendiamo l’impasto e condiamo la pizza con il pomodoro e un pochino di olio, mettiamo in forno 10 minuti circa alla massima temperatura. Togliamo la pizza dal forno e facciamo intiepidire. In un sacchettino per alimenti versiamo la fonduta di provolone, tagliamo l’angolo e creiamo la ragnatela sulla pizza.

Per i ragni osserviamo la foto e li facciamo con le olive nere. Disponiamo i ragni sulla ragnatela e completiamo con timo e maggiorana.

