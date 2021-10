Ricette Halloween: pasticcio in crosta di Romana Bacarelli

La ricetta di Romana Bacarelli per Halloween, la ricetta per fare il pasticcio con la zucca per Halloween. E’ una torta rustica speciale perché la pasta brisè la prepariamo in casa, questa volta non la compriamo già pronta perché ci serve ben spessa. Un gustoso ripieno di zucca, cipolla, porro, patate e formaggi, una bella idea per le ricette Halloween che piacerà sia ai grandi che ai bambini. Possiamo anche aggiungere altri ingredienti al ripieno. Meglio se usiamo una teglia con cerniera così sarà più semplice sformare il pasticcio di Halloween diRomana Bacarelli. Ecco la ricetta E’ sempre mezzogiorno del 29 ottobre 2021.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Romana Bacarelli – Pasticcio in crosta per Halloween

Ingredienti: per la pasta brisè: 500 g di farina, 270 ml di acqua, 130 ml di olio evo, sale

per il ripieno: 300 g di patate lesse, 200 di zucca a fettine sottili, 1 cipolla, 1 porro, 50 g di burro, sale e pepe

per completare: 250 g di taleggio, 100 g di formaggio grattugiato, 1 tuorlo per spennellare, burro

Preparazione: cuociamo la zucca con un po’ di burro dopo averla tagliata a fette sottili e senza buccia. Peliamo le patate e le tagliamo a dadini, facciamo andare in un’altra padella con altro burro. In una terza padella invece dobbiamo cuocere cipolla e porro tagliati a fettine e sempre con un po’ di burro. Non esageriamo con il burro. Facciamo raffreddare il tutto.

La pasta brisé possiamo comprarla già pronta ma in questo caso ci serve più spessa quindi è meglio se la prepariamo in casa. Nella ciotola versiamo la farina, una presa di sale, acqua fredda e olio di oliva, lavoriamo il tutto e avvolgiamo l’impasto nella pellicola, mettiamo in frigo minimo 30 minuti.

Con il mattarello stendiamo la pasta brisè e otteniamo un disco che disponiamo nello stampo non troppo grande ma dai bordi alti, abbiamo così base e bordi. Ricordiamoci di imburrare lo stampo. Farciamo con le patate, con la cipolla e porro e alla fine con la zucca. Completiamo con il taleggio a fette e con tanto formaggio grattugiato. Disponiamo sopra l’altro disco più piccolo di brisè e chiudiamo bene i bordi. Spennelliamo con l’uovo sbattuto e mettiamo in forno a 190° per circa 1 or. Si deve ben dorare ma attenzione anche al fondo, deve essere ben cotto.

