Ricette di Natale, fantasie di crostini di Federico Fusca

Nella cucina di E’ sempre mezzogiorno arrivano le ricette di Natale e la ricetta dei crostini di Federico Fusca non può mancare. Dalle vigilie ai grandi pranzi ognuno ha la propria tradizione e la ricetta di oggi 30 novembre 2021 di E’ sempre mezzogiorno è una fantasia di crostini. Federico Fusca ci mostra come preparare i crostini con i fagioli, i crostini con il cavolo nero i crostini con i fegatini. Solo per i fegatini la cottura è un po’ lunga, per il resto gli altri crostini di Natale saranno pronti in poco tempo. Ecco come preparare un antipasto di Natale in modo goloso, la ricetta dei crostini E’ sempre mezzogiorno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno 30 novembre 2021 – Fantasie di crostini di Federico Fusca

Ingredienti – 6 fette di pane toscano – per i fegatini: 500 g di fegatini di pollo, 1 cipolla rossa, 4 foglie di salvia, 250 ml di vin santo, 300 ml di brodo di pollo, 1 rametto di rosmarino, 60 g di capperi, 3 acciughe, 60 g di burro

per il cavolo nero: 1 mazzo di cavolo nero, 1 spicchio d’aglio, peperoncino, 300 g di pecorino stagionato, olio evo

per i fagioli: 200 g di fagioli cannellini, 6 fette di lardo di colonnata, sale e pepe, olio evo

Preparazione: iniziamo dai fegatini e nella pentola facciamo soffriggere la cipolla con un po’ di olio, aggiungiamo i fegatini e li facciamo andare per pochi minuti, poi sfumiamo con il vin santo. Solo dopo uniamo il brodo di pollo, le erbe aromatiche, facciamo cuocere per un’oretta. Quindi aggiungiamo acciughe e capperi, facciamo cuocere pochi minuti e uniamo il burro, frulliamo il tutto ma in modo grossolano.

Per il cavolo nero in padella facciamo soffriggere un po’ di olio con aglio e peperoncino, uniamo il cavolo nero pulito e tagliato sottile, facciamo cuocere, saliamo.

Facciamo tostare le fette di pane in forno. Spalmiamo la crema di fegatini e completiamo con un filo di olio fresco. Oppure mettiamo sulle fette il cavolo saltato e completiamo con il pecorino stagionato e olio evo. Oppure fagioli lessate e saltati in padella con olio, sale, pepe e completiamo i crostini con la fettina di lardo di colonnata.

