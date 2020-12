Le ricette di Natale di Anna Moroni: 15 proposte per un menu perfetto

Siete a caccia delle ricette perfette per il Natale? Oggi vi proponiamo ben 15 ricette che Anna Moroni ha preparato in questi anni in tv per un menu di Natale da leccarsi i baffi. Tutte ricette molto facili che possono essere preparate in casa. Vediamo quindi come si preparano queste 15 ricette di Natale per un menu goloso ma non solo. Ricette che scaldano il cuore, ricette sfiziose, ma piene d’amore anche perchè siamo a Natale!

15 ricette di Natale di Anna Moroni: il menu per le feste

1- La torta albero di Natale di Anna Moroni

Idea originale per un dolce di Natale: facciamo la torta a forma di albero di Natale.

2-Il ciambellone di Natale di Anna Moroni

Per restare in tema dolci, vediamo come fare un ottimo ciambellone con i frutti di stagione.

3- Il cartoccio di pesce di Natale di Anna Moroni

Il cartoccio di pesce non può mancare per il Natale. Facciamolo con la ricetta di Anna Moroni

4- Il pangiallo di Anna Moroni per Natale

Ricetta perfetta per il Natale, facciamo il pangiallo molto buono

5- La galantina di cappone di Anna Moroni

Anche la galantina è qualcosa che non può mancare per il menu di Natale

6- La tacchinella sotto le stelle con la ricetta di Anna Moroni

E adesso vediamo la ricetta della tacchinella

7- I tortelli bianchi e verdi con stracotto al vino rosso

Un primo piatto con la pasta fatta in casa a Natale non può mancare. E allora facciamo i tortelli fatti in casa

8- Le stelle al mandarino di Anna Moroni

Ed ecco un altro dolce super per il Natale da passare in casa, facciamo dei bellissimi biscotti a forma di stella al mandarino.

9- I torroncini di Anna Moroni

Che Natale sarebbe senza torroncini? Vediamo una ricetta per farli in casa

10- Le fritture di Natale con la ricetta di Anna Moroni

La frittura è quella cosa che in tutte le case a Natale ci fa sentire un tipico profumo che è casa, famiglia. Vediamo come preparare la frittura con i consigli di Anna Moroni

11- Prepariamo la ricetta della tortiera di baccalà

Il baccalà perfetto per chi ama il pesce e un menu a base di pesce quindi.

12-La cupola di pandoro: una ricetta dolce di Natale di Anna Moroni

Il pandoro classico non ci basta, e allora facciamo una super cupola di pandoro

13- La charlotte di pandoro e limoncello di Anna Moroni

E ancora il pandoro anche da recuperare se ci avanza: ecco una bella charlotte

15-Il tiramisu al pandoro con la ricetta di Anna Moroni

E sempre per recuperare anche delle fette di pandoro che ci sono avanzate, possiamo fare del buon tiramisu

15- Il filone di panettone con la ricetta di Anna Moroni