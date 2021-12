Ricette di Natale: filetto di manzo con schiacciata di patate di Federico Fusca

La ricetta del filetto di manzo sulla schiacciata di patata con fonduta al gorgonzola è un secondo piatto perfetto per le ricette di Natale. E’ la ricetta che ha proposto oggi 13 dicembre 2021 Federico Fusca nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Una vera golosità per tutti e anche Antonella Clerici ha apprezzato questo modo di presentare un filetto di manzo ma soprattutto la cottura, al sangue ma senza esagerare. Il filetto di manzo va cotto prima nel burro e poi in forno, una ricetta E’ sempre mezzogiorno da provare subito. Ecco la ricetta di Natale di oggi di Federico Fusca con patate, manzo e fonduta.

Ricette di Natale E’ sempre mezzogiorno – Filetto di manzo con schiacciata di patate Federico Fusca

Ingredienti per la carne: 250 g di filetto manzo, 2 uova, 100 g di pangrattato, 50 g di panko, 30 g di farina, 100 g di burro chiarificato

Per la fonduta: 100 g di gorgonzola, 50 ml di panna fresca

Per la schiacciata di patate: 3 patate, timo, rosmarino, Olio evo, Sale e pepe

Preparazione: peliamo le patate, le tagliamo a fette sottili con la mandolina. Sulla carta forno disposta sulla teglia versiamo un bel po’ di olio, ungiamo bene e disponiamo sopra le fettine di patate crude, le sovrapponiamo un po’ per farle aderire tra loro. Condiamo son sale, timo, rosmarino, pepe e olio e mettiamo in formo 25 minuti a 180°, controlliamo la cottura, si devono dorare, togliamo dal forno e capovolgiamo nel piatto da portata.

Versiamo nel pentolino la panna, scaldiamo bene e uniamo il gorgonzola a pezzi, mescoliamo e facciamo sciogliere.

Passiamo il filetto di carne nella farina e poi nelle uova sbattute, infine nel panko oppure nel pane grattugiato. Passiamo di nuovo nelle uova e poi nel pane grattugiato. Versiamo il burro chiarificato in padella, facciamo scioglier e cuociamo la carne due minuti per lato, poi mettiamo in forno 5 minuti a 100°. Serviamo il fletto sulle patate e completiamo con la fonduta.

