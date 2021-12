Baccalà mantecato ai tre gusti, ricette di Natale dei gemelli Billi

Altra idea perfetta per le ricette di Natale ed è il baccalà mantecato ai tre gusti dei gemelli Billi. E’ una delle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 15 dicembre 2021. Abbiamo in pratica il baccalà che grazie alla panna e all’olio lavoriamo fino ad ottenere una crema che poi possiamo arricchire con il gusto che preferiamo. Zafferano, olive nere o prezzemolo? Possiamo aggiungere anche altri gusti per mantecare il baccalà. Serviamo le quenelle di baccalà dei gemelli Billi sulla polenta fritta. Ecco la ricetta di Natale con il baccalà.

Baccalà mantecato ai tre gusti dei Billi – ricette di Natale

Ingredienti: 600 g di baccalà dissalato, 1 cipolla bianca, foglie di alloro, 100 g di panna, 300 ml di olio di semi di arachidi, 300 ml di olio evo, acqua, 1 mazzo di prezzemolo, 1 mazzo di erba cipollina, 2 bustine di zafferano in polvere, 100 g di olive nere al forno, pepe nero in grani

per i crostini di polenta: 500 g di polenta avanzata, olio di semi di arachide, olio evo, sale grosso

Preparazione: ovviamente abbiamo il baccalà dissalato e lo cuociamo in pentola con abbondante acqua a cui aggiungiamo cipolla, pepe in grani e foglie di alloro, lasciamo cuocere per circa 30 minuti. Scoliamo.

In un pentolino scaldiamo solo un po’ la panna. In un altro pentolino scaldiamo la sempre solo un po’ l’olio di oliva e l’olio di arachidi.

In una ciotola mettiamo il baccalà cotto e aggiungiamo la panna, mescoliamo e intanto aggiungiamo l’olio caldo a filo, continuiamo a lavorare a lungo, deve diventare una crema.

Per le olive nere basta metterle in forno a 180° per 10 minuti e poi le tritiamo al coltello. Dividiamo la crema di baccalà i tre parti e in una uniamo zafferano in polvere, in un’altra le olive tritate e nell’ultima il prezzemolo tritato molto fine. Mescoliamo separati e possiamo fare le quenelle di baccalà. Perfette da servire con la polenta fritta o anche in altro modo.

