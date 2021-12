Polpette di panettone di Roberta Lamberti, ricette di Natale

Non sono bellissime da vedere ma le polpette di panettone devono essere molto buone, magari con una salsetta più densa sarebbero più golose da vedere. E’ una delle ricette di Natale che arriva dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno, è la ricetta di oggi 17 dicembre 2021 di Roberta Lamberti. Un’altra ricetta d Natale, un modo per servire il panettone, soprattutto per riciclare gli avanzi del panettone. Le feste più attese stanno per arrivare e abbiamo bisogno di ricette semplici come questa delle polpette dolci fatte con il panettone. Non perdete questa e le altre ricette di Natale con Antonella Clerici e i suoi chef in cucina su Rai 1.

Ricette di Natale – Polpette di panettone di Roberta Lamberti

Ingredienti – per l’impasto: 200 g di panettone, 250 g di zucchero, 50 ml di acqua, 125 g di albumi, 100 ml di panna fresca, Sale

per il coulis di arance: 150 ml di succo di arance, 50 g di zucchero

Preparazione: nel pentolino versiamo lo zucchero e l’acqua, portiamo a 121°. A parte in una ciotola montiamo l’albume con le fruste, qui coliamo a filo lo sciroppo bollente mentre continuiamo a montare fino a quando si raffredda tutto il composto, otteniamo la meringa che copriamo e mettiamo in frigo.

Per il coulis di arance versiamo nel pentolino il succo d’arancia e lo zucchero, facciamo andare facendo bollire e fino a quando si riduce della metà.

Togliamo la meringa dal frigo, è fredda e la aggiungiamo alla panna montata, mescoliamo con delicatezza. Tagliamo a fette il panettone e poi a dadini, aggiungiamo al composto, mescoliamo bene e mettiamo in frigo per almeno 30 minuti.

Possiamo poi creare le polpette, delle palline che possiamo fare anche con il cucchiaio da gelato. Serviamo le polpette di panettone sulla salsa all’arancia, magari più densa sarebbe più golosa.

