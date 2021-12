Tra le ricette perfette per l’inverno: crostata con gelo di mandarini

Tra le migliori ricette per il Natale ma anche per l’inverno con i frutti tipici della stagione, c’è anche la crostata con gelo di mandarini preparata da Fabio Potenzano in una delle ultime puntate di E’ sempre mezzogiorno in onda a dicembre! Se state ancora cercando delle idee per i dolci da fare a Natale, bhè possiamo dire che questa ricetta è davvero perfetta. Che ne dite, prendiamo appunti prima di portare in tavola questa crostata con gelo di mandarini che tra l’altro è anche bellissima da vedere? Mettiamoci all’opera.

La crostata con gelo di mandarini preparata da Fabio Potenzano

Iniziamo dalla lista degli ingredienti per la crostata con gelo di mandarini suggerita da Fabio Potenzano.

Ingredienti per la pasta frolla al pistacchio:

410 g di burro, 235 g di zucchero a velo, 60 g di albume, 175 g di pasta pistacchio, 700 g di farina 00, ½ bacca di vaniglia, Sale

per il gelo di mandarini:

1 l di spremuta di mandarini, 270 g di zucchero semolato, 80 g di amido di mais

per completare:

40 g di albume, 50 g di granella di pistacchi, 30 g di miele, Zucchero a velo

Iniziamo la preparazione di questa crostata dalla frolla: possiamo usare sia le fruste che la planetaria. Iniziamo quindi lavorando il burro morbido con la vaniglia, lo zucchero a velo ed il sale. Lavoriamo e, ottenuta una crema, aggiungiamo l’albume e la pasta di pistacchio. Lavoriamo fino ad ottenere un composto omogeneo, quindi aggiungiamo la farina e lavoriamo fino ad ottenere un panetto liscio e compatto. A questo punto la mettiamo nella nostra pellicola e posiamo tutto in frigo dove lasciamo riposare, come di consueto, almeno per un’oretta.

E ora passiamo alla preparazione del gelo di mandarino. Prendiamo un bicchiere di succo di mandarino, in cui sciogliamo l’amido di mais. Lo mettiamo quindi da parte. Mettiamo in un pentolino il succo di mandarino rimasto con lo zucchero e lo scaldiamo, mescolando fino a sciogliere lo zucchero. Uniamo l’amido sciolto nel succo freddo e mescoliamo, sul fuoco, fino a far addensare il gelo.

Una volta passato il tempo di riposo della frolla, la riprendiamo. La dividiamo in due parti, una più grande e l’altra più piccola. La lavoriamo in modo da ottenere due dischi che dovranno avere uno spessore di circa 3-4 mm. Inseriamo un disco in una tortiera, in modo da foderare il fondo ed i bordi. Bucherelliamo il fondo con la forchetta e coliamo all’interno il gelo intiepidito. Spennelliamo i bordi con poco albume e copriamo con l’altro disco di frolla, sigillando bene i bordi ed eliminando l’eccesso. Come si fa sempre con le crostate: facciamo dei piccoli buchi sul fondo. Poi passiamo alla preparazione della nostra crostata. Mettiamo in forno caldo e statico a 160° per 35 minuti. Lasciamo raffreddare e capovolgiamo la torta sul piatto da portata.

Spennelliamo i bordi con il miele e li spolveriamo con la granella di pistacchi. Spolveriamo al centro con lo zucchero a velo e decoriamo con il gelo (ne colate un po’ in uno stampo della forma preferita e lo lasciate raffreddare in frigorifero). La crostata con gelo di mandarini è servita.

