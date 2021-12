Ricette vigilia di Natale, linguine tonno e pomodorini di Simone Buzzi

A casa di molti per la vigilia di Natale non può mancare la pasta con il tonno e la ricetta delle linguine al tonno con i pomodorini caramellati è la golosa ricetta di Simone Buzzi. Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno per la vigilia di Natale una ricetta che in tutta Italia è sempre molto apprezzata e non solo in questo periodo di festa. Linguine o spaghetti, quello che volete ma seguite la ricetta di Natale di Simone Buzzi per un ottimo condimento al tonno e pomodoro. Non perdete le altre ricette con Antonella Clerici in cucina.

Ricette vigilia di Natale E’ sempre mezzogiorno – linguine al tonno e pomodorini



Ingredienti: 400 g di linguine, 300 g di filetti di tonno sott’olio, 1 spicchio d’aglio, 1 mazzo di prezzemolo, 2 peperoncini freschi, 3 pezzi di alici fresche, 1 cipolla bianca, 250 g di pomodori pelati, 300 g di passata di pomodoro, 200 g di pomodori ciliegino rossi e gialli, zucchero a velo, 1 arancia, 1 limone, Olio evo, Sale e pepe

Preparazione: versiamo un po’ di olio di oliva in padella, lo spicchio di aglio e facciamo andare, uniamo i gambi del prezzemolo e il peperoncino, facciamo soffriggere e aggiungiamo i pomodori pelati che abbiamo già spezzettato e la passata di pomodoro, mescoliamo. Facciamo andare e uniamo il prezzemolo tritato al coltello e metà del tonno che però abbiamo sgocciolato. Solo adesso aggiungiamo la cipolla tritata molto sottile. Facciamo cuocere.

I pomodorini li tagliamo a metà e versiamo sulla teglia con carta forno, condiamo con sale, pepe, olio di oliva, scorza di arancia e di limone grattugiate, zucchero a velo e mettiamo in forno a 160° per 50 minuti.

Cuociamo la pasta in acqua bollente e salata, scoliamo e versiamo nel condimento, facciamo saltare, aggiungiamo il resto del tonno e completiamo con i pomodorini cotti in forno.

