Cotechino croccante in sfoglia, ricetta di Capodanno di Federico Fusca

Ottima la ricetta del cotechino croccante in sfoglia di Federico Fusca, una delle ricette di Capodanno di oggi 29 dicembre 2021 da E’ sempre mezzogiorno. Ancora una volta una gustosa ricetta di Federico Fusca, una bella idea per le feste e non solo per il Capodanno. Manca pochissimi per festeggiare nel modo migliore l’arrivo del nuo anno e dopo la ricetta della stella di Capodanno di Natalia Cattelani ecco la ricetta di Federico Fusca del cotechino croccante in sfoglia con crema di lenticchie. Non perdete le altre ricette per le feste con Antonella Clerici e i suoi bravissimi cuochi nella cucina nel bosco su Rai 1.

Ricette Capodanno Federico Fusca – Cotechino croccante in sfoglia

Ingredienti: 1 cotechino da 500 g, 1 rotolo di pasta sfoglia, 50 g di senape, 2 uova, 100 g semi di sesamo bianco, 100 g di semi di sesamo nero, 100 g di funghi champignon, 1 spicchio d’aglio

per la crema di lenticchie: 150 g di lenticchie, 1 spicchio d’aglio, Olio evo, Sale e pepe

Preparazione: scegliamo il cotechino ovviamente precotto, seguiamo le indicazioni sulla confezione. Va sempre immerso nella pentola con l’acqua bollente e lasciato cuocere come indicato. Scoliamo e apriamo la busta, facciamo raffreddare il cotechino. Tagliamo a fette ed eliminiamo il budello.

Puliamo i funghi, tagliamo a fette e cuociamo in padella con un pochino di olio e l’aglio, saliamo alla fine.

Disponiamo il cotechino sulla sfoglia, lo spennelliamo con la senape, aggiungiamo i funghi cotti. Possiamo arrotolare e chiudere bene. Spennelliamo la sfoglia con l’uovo sbattuto e completiamo con i semi di sesamo. Mettiamo in forno a 180° per 15 minuti.

Per la crema di lenticchie lessiamo le lenticchie e poi le facciamo insaporire in padella con un po’ di olio e aglio. Aggiungiamo un po’ di acqua di cottura e facciamo andare pochi minuti. Frulliamo se vogliamo una salsetta.

Tagliamo il cotechino in crosta a fette e serviamo con le lenticchie.

