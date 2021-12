Corona di frolla salata, la ricetta di Capodanno di Francesca Marsetti

Siamo ancora in tempo per preparare la corona di frolla salata di Francesca Marsetti, la ricetta di Capodanno visto oggi 31 dicembre 2021 in tv. Dalle ultime ricette dell’anno di E’ sempre mezzogiorno la golosa idea salata della corona di frolla per servire un antipasto o un aperitivo davvero particolare. Non è solo una ricetta per il Capodanno, è un’idea che possiamo copiare sempre. Golosa ancora di più perché prepariamo anche la composta di pere. La corona salata di Francesca Marsetti è una gustosa idea per servire formaggi e frutta secca, un po’ per rendere anche più bella la nostra tavola di Capodanno. Ecco la ricetta di oggi.

Corona di pasta frolla salata – ricette Capodanno E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: per la frolla salata: 500 g di farina tipo 1, 300 g di burro morbido, 100 g di formaggio grattugiato, 50 g di zucchero semolato, 2 uova, rosmarino

per la composta di pere: 500 g di pere abate, 200 g di zucchero, 30 g di succo di limone, pepe bianco e timo

per guarnire: 350 g di formaggio spalmabile, 300 g di formaggio da grattugia, 300 g di brie, 250 g di taleggio, 100 g di gorgonzola, 100 g di mascarpone, 150 g di gherigli di noci, 150 g di scorza d’arancia candita, 6 datteri

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, il formaggio grattugiato, il rosmarino tritato, il burro morbido a pezzi, lo zucchero e impastiamo ma dobbiamo ottenere un composto di briciole. Aggiungiamo adesso le uova, impastiamo nel modo classico, otteniamo il panetto che facciamo riposare avvolto nella pellicola e in frigo per minimo 30 minuti. Poi stendiamo la frolla meno di mezzo cm di spessore, otteniamo un disco perfetto, togliamo il centro e abbiamo un anello, come nella foto. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno e bucherelliamo la pasta. Cuociamo a 170° per circa 20 minuti. Facciamo un altro anello.

Tagliamo le pere a pezzetti e senza buccia, mettiamo nella pentola con succo di limone, timo, pepe bianco e zucchero, facciamo cuocere bene e poi frulliamo, abbiamo la composta di pere.

Spalmiamo sull’anello salato il formaggio morbido, aggiungiamo un secondo anello e spalmiamo sopra la composta. Disponiamo in modo carino formaggi e frutta.

