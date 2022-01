Focaccia della Befana, la ricetta di Fulvio Marino

Siamo sempre in tempo per fare la focaccia della befana, la focaccia dolce di Fulvio Marino dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 6 gennaio 2021. Una focaccia con dentro un fagiolo e chi lo troverà sarà re per un giorno o magari possiamo inventare qualche altro gioco. E’ la focaccia dolce di Fulvio Marino che possiamo preparare sempre, con o senza canditi, con o senza fagiolo. Bella la forma e anche la granella di zucchero per decorare la focaccia. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, un’altra lievitazione e un altro impasto. Ecco come si fa la focaccia del 6 gennaio.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Focaccia della Befana

Ingredienti per l’impasto: 500 g di farina tipo 0, 120 g di zucchero, 120 g di latte, 120 g di uova, 8 g di lievito di birra, 50 g di arancia candita, 50 g di limone candito, 50 g di cedro candito, 120 g di burro, 10 g di sale

per decorare: 100 g di granella di zucchero

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, le uova che abbiamo già un po’ sbattuto a parte, lo zucchero e quasi tutto il latte, iniziamo a impastare e solo dopo aggiungiamo il lievito di birra fresco sbriciolato, impastiamo. Uniamo il sale e il latte avanzato, impastiamo e quando il composto è compatto aggiungiamo il burro morbido un po’ alla volta. Completiamo l’impasto aggiungendo alla fine i canditi a pezzi piccoli e se vogliamo davvero la focaccia della Befana anche un fagiolo secco. Copriamo la ciotola e mettiamo in frigo 12 ore.

Versiamo il composto freddo nello stampo di 32 cm di diametro e meglio se con cerniera e ovviamente imburrato. Livelliamo l’impasto schiacciandolo e poi incidiamo dividendolo in 4 parti, in pratica dobbiamo fare una croce profonda. Poi dividiamo in 12 parti e infine arrotoliamo ogni parte su se stessa, così formiamo delle eliche. Ovviamente lasciamo senza tagli il centro della focaccia. Facciamo lievitare coperto fino al raddoppio. Poi aggiungiamo sopra la granella di zucchero e mettiamo in forno 40 minuti a 180°.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".