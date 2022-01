Ricette Fulvio Marino, facciamo il pane dolce: marraquetas

Fulvio Marino ci regala un’altra ricetta per fare il pane ed è la ricetta dei marraquetas, un pane che è dolce, che è soffice, che è goloso. Non è un vero e proprio dolce perché non manca il sale ma quei 100 g di zucchero rendono il pane perfetto, possiamo infatti farcirlo come vogliamo, sia dolce che salato. Seguiamo come sempre nel dettaglio la ricetta di oggi 5 gennaio 2021 di Fulvio Marino, la ricetta per questo pane dolce cileno. Attenzione perché per fare il pane dolce di oggi di Fulvio marino abbiamo bisogno di un bel po’ di tempo per seguire tutte le lievitazioni. Ecco la ricetta.

Marraquetas ricetta Fulvio Marino – Ricette pane E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 1 kg di farina tipo 0, 12 g di lievito di birra, 100 g di zucchero di canna integrale, 600 g di acqua, 20 g di sale

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina tipo 0, aggiungiamo il lievito di birra sbriciolato, aggiungiamo quasi tutta l’acqua fredda e impastiamo. Poi aggiungiamo lo zucchero, continuiamo ad impastare e uniamo il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo ancora e quando otteniamo il nostro panetto ben omogeneo copriamo la ciotola e mettiamo in frigo per circa 12 ore. Facciamo attenzione perché dopo metà tempo quindi 6 ore ma anche prima, togliamo la ciotola dal frigo e facciamo le pieghe, poi copriamo di nuovo e mettiamo subito in frigo.

Dopo le 12 ore totali dividiamo l’impasto a metà e ripieghiamo ogni panetto su se stesso. Abbiamo così due pagnotte ma possiamo fare anche altre forme. Disponiamo sulla teglia con la carta forno e copriamo con la pellicola, facciamo lievitare a temperatura ambiente per 2 ore.

Una volta lievitate dobbiamo fare su ogni pagnotta una croce che prende tutta la larghezza, usiamo però il manico di un cucchiaio di legno e non il coltello. Copriamo con la pellicola e passiamo all’ultima lievitazione di 45 minuti e sempre a temperatura ambiente. Mettiamo in foro circa 35 minuti a 240°. Possiamo farcire come vogliamo con ingredienti dolci o salati.

