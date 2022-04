Ricette di Pasqua: dolcezza pasquale di Natalia Cattelani

Dalle ricette di Pasqua di E’ sempre mezzogiorno la ricetta dolcezze pasquali di Natalia Cattelani, la torta perfetta per Pasqua. E’ una dolcezza vera che possiamo servire dalla colazione alla merenda e ovviamente anche dopo il gran pranzo di Pasqua. Un regalo perfetto per gli amici, una torta con cui conquistare tutti nel giorno di Pasqua e pasquetta. E’ una delle ricette dolci per Pasqua da E’ sempre mezzogiorno, una delle ricetta da provare subito. Possiamo preparare questa torta con ripieno di confettura e crema di ricotta anche in tante altre occasioni. Ecco la ricetta della torta di Natalia Cattelani, il ciambellone dolce di Pasqua.

Ricette di Pasqua Natalia Cattelani – Dolcezze pasquali E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per la torta: 5 uova, 150 g di zucchero, 120 ml di olio di girasole, 80 ml di liquore marsala all’uovo, 180 g di farina 0, 50 g di amido di mais, 3 cucchiaini di lievito per dolci

per la farcitura: 500 g di ricotta di pecora, 100 g di zucchero a velo, 150 ml di panna montata, 250 g di confettura di lamponi

per decorare: 200 g di granella di nocciole, ovetti colorati, foglioline di menta, 200 ml di panna montata

Preparazione: iniziamo dalla base e montiamo gli albumi a neve con due cucchiai di zucchero presi dai 150 g. Montiamo anche i tuorli ma con lo zucchero avanzato, uniamo a filo l’olio e montiamo bene, uniamo il marsala, mescoliamo e solo dopo aggiungiamo le farine setacciate e il lievito per dolci. Mescoliamo e uniamo alla fine gli albumi montati. Versiamo nello stampo da ciambellone o chiffon cake già imburrato e infarinato. Mettiamo in forno 1 ora a 170 gradi.

Passiamo alla crema: abbiamo la ricotta asciutta che setacciamo e lavoriamo con lo zucchero a velo, poi uniamo la panna semi montata, mescoliamo.

Tagliamo la torta in tre strati e farciamo con la confettura di lamponi e sopra la crema di ricotta. Copriamo tutta la torta con la crema rimasta e completiamo con la granella di nocciole. Decoriamo la torta di Pasqua con ciuffi di panna montata, ovetti e foglie di menta.