Ricette di Pasqua, il casatiello di Fulvio Marino

La ricetta del casatiello di Fulvio Marino non può mancare tra le ricette di Pasqua di E’ sempre mezzogiorno. Un bel coraggio preparare il casatiello se in cucina ci sono anche Mattia e Mauro Improta ma ognuno ha la sua ricetta e questa di Fulvio Marino è da provare. Strutto, formaggi grattugiati, salame Napoli, provolone semi piccante e non può mancare un po’ di pepe macinato. Possiamo ovviamente preparare il casatiello di E’ sempre mezzogiorno con un po’ di anticipo, sarà perfetto da gustare per la Pasqua. Non perdete questa e le altre ricette di Pasqua da E’ sempre mezzogiorno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino – Casatiello

Ingredienti per l’impasto: 600 g di farina tipo 0, 300 ml di acqua, 5 g di lievito di birra, 12 g di sale, 150 g di strutto

per la farcitura: 80 g di strutto, 50 g di formaggio grattugiato, 50 g di pecorino grattugiato, 200 g di salame Napoli, 150 g di provolone semi piccante, pepe nero

per guarnire: 4 uova, 1 tuorlo, 1 cucchiaio di latte

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina tipo 0, il lievito fresco di birra sbriciolato, quasi tutta l’acqua e impastiamo, solo dopo aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, completiamo l’impasto con lo strutto che aggiungiamo un po’ alla volta. Copriamo con la pellicola e facciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente.

Versiamo l’impasto sul tavolo e lo stendiamo, ci aiutiamo con un po’ di farina e il mattarello, otteniamo un rettangolo con lo spessore di circa mezzo cm. Stendiamo lo strutto della farcitura ma ne lasciamo un po’ da parte. Aggiungiamo anche un po’ dei formaggi grattugiati, il pepe macinato fresco. Adesso ripieghiamo il rettangolo a tre, otteniamo un rettangolo lungo e ripieghiamo ancora su se stesso. Copriamo e facciamo lievitare 45 minuti a temperatura ambiente.

Stendiamo di nuovo il panetto con il mattarello, sempre mezzo cm ottenendo un rettangolo. Spalmiamo il resto dello strutto e adesso aggiungiamo anche il resto dei formaggi sia grattugiati che a dadini, il salame a dadini e arrotoliamo dalla parte più lunga. Disponiamo nello stampo per ciambella già unto con lo strutto.

Decoriamo con 4 uova sulla superficie che fermiamo con strisce di impasto. Copiamo e facciamo lievitare altre 3 ore a temperatura ambiente, mettiamo in forno a 180° per 1 ora.