Tiramisù alle fragole nell’uovo di Pasqua, la ricetta di Francesca Marsetti

Da non perdete questa golosa idea di Francesca Marsetti, la ricetta del tiramisù alle fragole nell’uovo di Pasqua. Di certo avremo in casa un uovo di cioccolato, lo apriamo con delicatezza e metà guscio di cioccolato lo utilizziamo per preparare un favoloso tiramisù. Alle fragole o al caffè sarà sempre un dolce di Pasqua perfetto. E’ una delle ricette E’ sempre mezzogiorno di Pasqua che in questa settimana Antonella Clerici e i suoi amici chef stanno suggerendo. Perfetto non solo per il pranzo pasquale ma anche in seguito per consumare le uova di cioccolato. Ecco la ricetta del tiramisù nell’uovo di cioccolato.

Ricette di Pasqua E’ sempre mezzogiorno – Tiramisù nell’uovo di cioccolato

Ingredienti: 1 uovo di cioccolato fondente, 500 g di fragole, 70 g di zucchero, il succo di 1 limone, il succo di 1 arancia

Per la crema: 500 g di mascarpone, 5 tuorli, 130 g di zucchero, 40 ml di acqua, 300 ml panna fresca – 400 g di pan di Spagna, cacao amaro, 1 mazzetto di menta

Preparazione: tagliamo le fragole già pulite a dadini e aggiungiamo zucchero, succo di limone e succo d’arancia, mescoliamo con delicatezza, copriamo e mettiamo in frigo per 2 ore.

Passiamo alla crema e versiamo zucchero e acqua nel pentolino, portiamo a 120°. A parte in una ciotola montiamo i tuorli, poi versiamo a filo lo sciroppo alla temperatura suggerita, montiamo subito e continuiamo a farlo fino a quando si raffredda bene tutto il composto. Alla fine aggiungiamo il mascarpone, amalgamiamo e uniamo la panna montata, completiamo così la crema.

Utilizziamo metà uovo di Pasqua. Alla base versiamo un po’ di crema fredda. Tagliamo il pan di Spagna a fettine e disponiamo delle fette sulla crema. Aggiungiamo altra crema e adesso le fragole, ancora pan di Spagna e ancora fragole, crema e continuiamo fino a terminare gli ingredienti o a riempire l’uovo. L’ultimo strato lo facciamo con la crema, le fragole e il cacao amaro.