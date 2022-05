Cuore di mamma la ricetta per la festa della mamma di Chloe Facchini

Per la festa della mamma prepariamo il dolce di Chloe Facchini, la ricetta del cuore di mamma. E’ il dolce a forma di cuore dalle ricette E’ sempre mezzogiorno, è il dessert perfetto per la festa della mamma con una farcia di crema di ricotta dolce e poi tanta frutta fresca. E’ il dolce semplice e delizioso, perfetto per fare gli auguri alle mamme. Cuore di mamma e iniziamo dalla pasta frolla, due cuore biscotto e poi tanto colore. Non perdete questa e le altre ricette di Chloe Facchini, le altre ricette in tv E’ sempre mezzogiorno. Di seguito gli ingredienti per la torta della mamma.

Ricette dolci festa della mamma – Cuore di mamma di Chloe Facchini

Ingredienti per la frolla: 1 kg di farina 0, 600 g di burro freddo, 400 g di zucchero a velo, 160 g di tuorli, Scorza di limone, 1 bacca di vaniglia

per la crema: 800 g di ricotta di pecora, 200 g di zucchero a velo

per decorare: Pesche sciroppate, Fragole, More, Lamponi, Kiwi

Preparazione: per la frolla dobbiamo prima lavorare il burro freddo con tagliato a pezzetti con lo zucchero a velo, solo dopo possiamo aggiungere i tuorli d’uovo e la scorza di limone grattugiata. Impastiamo e aggiungiamo la farina, otteniamo il panetto che avvolgiamo nella pellicola e mettiamo in frigo minimo 30 minuti ma se di più è meglio.

Poi con il mattarello stendiamo, otteniamo lo spessore di poco meno di 1 cm. Ritagliamo due cuore uguali e li disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Mettiamo in forno a 180° per 25 minuti circa, facciamo raffreddare.

Nella ciotola versiamo la ricotta di pecora, aggiungiamo lo zucchero a velo e lavoriamo il composto che diventerà simile a una crema. Il consiglio è quello di sgocciolare bene la ricotta.

Sul primo cuore creiamo ciuffi di la ricotta dolce, disponiamo sopra l’altro cuore e ancora altri ciuffi di crema. Completiamo con la frutta fresca quindi fragole, more, lampone, kiwi e pesche sciroppate.