Ricette di Natale Zia Cri: girasole di sfoglia al formaggio

Un'altra ricetta super per Natale, il girasole di sfoglia di Zia Cri ripieno di formaggio e altro

Altra ricetta di Natale di Zia Cri, la ricetta del girasole di pasta sfoglia ripieno di formaggio ma non solo di formaggio. E’ una delle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno per le feste di Natale e Capodanno, è una ricetta di Natale di Cristina Lunardi, davvero molto semplice- La pasta sfoglia è già pronta e anche il formaggio brie va solo messo al centro del disco di sfoglia. Dobbiamo solo frullare gli ingredienti per la farcia e avremo un centrotavola di Natale molto goloso, semplice da mangiare, davvero perfetto per trascorrere giornate di festa speciali. Non perdete questa e le altre ricette di Natale di Zia Cri, ecco la ricetta del girasole di pasta sfoglia da E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Zia Cri E’ sempre mezzogiorno – Girasole di pasta sfoglia per Natale

Ingredienti: 2 rotoli di pasta sfoglia rotondi, 1 forma di brie da 12 cm, 1 uovo sbattuto, semi di papavero

Per la farcia: 300 g di ricotta,1 uovo, 60 g formaggio grattugiato, 60 g pomodori secchi tritati,1 mazzetto di rucola, ghiaccio, 70 g olive verdi snocciolate, sale pepe

Preparazione: iniziamo dalla farcia perché la ricetta è davvero molto veloce. Nella ciotola versiamo la ricotta con il formaggio grattugiato, amalgamiamo. Frulliamo a parte le olive denocciolate con i pomodori secchi già sminuzzati e la rucola che abbiamo già lessato velocemente, solo pochi secondi in acqua bollente e raffreddato in acqua e ghiaccio. Versiamo nel trito asciutto anche la ricotta e frulliamo, aggiungiamo l’uovo, sale e pepe ma senza esagerare e frulliamo ancora.

Disponiamo la pasta sfoglia ben fredda sul tavolo e al centro mettiamo il formaggio brie, intero. Intorno al formaggio ma lasciando un po’ di bordo esterno pulito, spalmiamo la farcia alla ricotta appena preparata. Copriamo il tutto con l’altro disco di pasta sfoglia che però abbiamo un po’ ingrandito grazie al mattarello.

Tagliamo adesso lungo la parte dove abbia spalmato la farcia 4 parti, usiamo il coltello giusto. Ogni parte la tagliamo in altre 4 parti. Adesso ogni parte la arrotoliamo su se stessa. In questo modo abbiamo il girasole. Spennelliamo con l’uovo sbattuto e al centro, dove c’è il formaggio brie completiamo con semi di papavero. Mettiamo in forno a 180° per circa 25 minuti.