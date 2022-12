Timballo di Natale, la ricetta di Davide Nanni

Buonissimo il timballo teramano, la ricetta del timballo di Natale di Davide Nanni

Da non perdere la ricetta del timballo teramano di Davide Nanni, la ricetta del timballo di Natale. E’ una delle ricette E’ sempre mezzogiorno del 16 dicembre 2022, la ricetta per un primo piatto perfetto per Natale e Capodanno ma anche per la domenica, per i momenti golosi da condividere. Possiamo preparare in anticipo il timballo di Davide Nanni, basterà poi scaldarlo bene in forno o preparare tutto e cuocerlo prima del pranzo. Non perdete questa e le altre ricette di Natale E’ sempre mezzogiorno. Socpriamo nel dettaglio gli ingredienti necessari per questa ricetta per le feste.

Ricette di Natale E’ sempre mezzogiorno – Timballo teramano di Davide Nanni

Ingredienti per le scrippelle: 5 uova, 5 cucchiai di farina 00, 300 g di acqua

Per le polpettine: 350 g di macinato di vitello, 500 g di passata di pomodoro, ½ cipolla,1 uovo, formaggio grattugiato, prezzemolo tritato

Per la farcia: 200 g di spinaci lessi, 150 g di piselli precotti, 3 scamorze, 3 uova sode,150 g di formaggio grattugiato, burro, olio, sale e pepe

Preparazione: impastiamo la farina con le uova, l’acqua, impastiamo ancora e otteniamo una pastella che lasciamo riposare minimo 30 minuti coperta. Scaldiamo la padella, ungiamo e versiamo un mestolo di pastella, facciamo cuocere sui due lati e continuiamo con le altre fino a terminare l’impasto, ungendo quando necessario la padella.

Nella pentola versiamo un po’ di olio e aggiungiamo la cipolla tritata, facciamo soffriggere, aggiungiamo la passata di pomodoro e lasciamo cuocere ma per breve tempo. Il tempo di preparare le polpettine. Le facciamo amalgamando macinato di vitello, formaggio grattugiato, sale, pepe, prezzemolo e 1 uovo. Facciamo le polpettine e le versiamo nel sugo, lasciamo cuocere.

Nella tortiera grande quanto le scrippelle, le crespelle, versiamo un po’ di sugo e polpettine, disponiamo la scrippella e ancora sugo, polpettine, formaggio grattugiato, piselli, spinaci lessati, uova sode, scamorza e proseguiamo con altre crespelle e gli altri ingredienti. Chiudiamo con crespella, sugo, polpettine e formaggio grattugiato. Mettiamo in forno a 200° per almeno 25 minuti.