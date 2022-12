Cannoli di pandoro, la ricetta di Natale di Federico Fusca

Con il pandoro facciamo i cannoli ripieni di crema, una ricetta di Natale e del recupero buonissima, un'idea di Federico Fusca

Che buoni i cannoli di pandoro ripieni di crema, la ricetta di Natale di Federico Fusca, la ricetta del recupero. Ma è anche la ricetta di Natale E’ sempre mezzogiorno, è il dolce che possiamo portare in tavolo a Natale e Capodanno, lo facciamo con il pandoro o con il panettone semplice. E’ una delle ricette per le feste di Natale che non possiamo perdere, basta avere in casa un pandoro, anche metà pandoro e avremo i nostri cannoli ripieni con crena al mascarpone. Iniziamo dai dischetti di pandoro e poi sarà tutto semplice, niente di fritto solo al forno. Ecco come si fanno i cannoli con le fette di pandoro, una delle nuove ricette di Federico Fusca che piacerà a grandi e bambini. Non perdete le altre ricette di Natale, le ricette dolci e quelle salate. Ogni giorno dal lunedì al venerdì con E’ sempre mezzogiorno su Rai 1.

Ricette di Natale E’ sempre mezzogiorno – Cannoli di pandoro di Federico Fusca

Ingredienti: 1 pandoro – Per la crema al mascarpone: 1 kg di mascarpone, 9 tuorli d’uovo, 3 cucchiai di zucchero, 400 g di cioccolato fondente, 200 g di latte condensato, 1 bacca di vaniglia, zucchero a velo

Preparazione: tagliamo il pandoro a fette spesse mezzo cm e otteniamo dei dischetti del diametro di circa 10 cm. Li rendiamo sottili con il mattarello e li arrotoliamo intorno alle formine per cannoli che abbiamo anche imburrato. Disponiamo i cannoli sulla teglia foderata con la carta forno, facciamo attenzione a porre la chiusura dei cannoli verso il basso. Mettiamo in forno 7 minuti circa a 190°.

Per la crema al mascarpone montiamo i tuorli pastorizzati con lo zucchero e vaniglia, aggiungiamo qui il mascarpone e il latte condensato e montiamo ancora. Farciamo i cannoli ormai freddi e completiamo con scaglie di cioccolato e zucchero a velo.