Semifreddo al torrone di Antonio Paolino: la ricetta per recuperare il torrone

Per recuperare tutto il torrone che abbiamo in casa facciamo un buon semifreddo al torrone: ecco la ricetta di Antonio Paolino

Semifreddo al torrone di Antonio Paolino è la ricetta perfetta per chi ama il torrone ma anche per chi ne ha in casa parecchio e vuole in qualche modo usarlo per evitare che vada a male. Nella puntata di E’ sempre mezzogiorno di oggi, 4 gennaio 2023, Antonio Paolino ha suggerito questa ricetta del semifreddo che può essere perfetta anche per il giorno della Befana. La ricetta da preparare quindi è semifreddo al torrone, che ne dite? Non è una preparazione semplicissima ma se amate mettervi alla prova, non esitate a cimentarvi con questo dolce. Gli amanti del torrone andranno pazzi per il semifreddo, assolutamente da provare.

Vi ricordiamo che la puntata di E’ sempre mezzogiorno di domani ci aspetta eccezionalmente in seconda serata ( leggi qui per tutti i dettagli).

La ricetta del semifreddo al torrone di Antonio Paolino

Per il semifreddo al torrone:

3 tuorli

90 g di zucchero semolato

180 g di torrone alle nocciole bianco

50 g di cioccolato fondente a scaglie

230 ml di panna fresca semi montata

Per la bagna:

300 g di acqua

120 g di zucchero semolato

Liquore giallo

Per il pan di spagna:

5 uova

170 g di zucchero

170 g di farina 00

Per la copertura:

280 g di cioccolato fondente

240 g di panna fresca liquida

50 g di glucosio

25 g di burro

100 g di torrone a pezzi

Come detto in precedenza, non si tratta di una preparazione semplice. Dobbiamo iniziare dal semifreddo. Per questo prendiamo un pentolino e portiamo a bollore 70g di zucchero con un paio di cucchiai di acqua: deve arrivare a 121° C. Passiamo all’altra fase, prendiamo una ciotola e dentro montiamo i tuorli con lo zucchero rimasto. Aspettiamo fino a quando lo sciroppo non sarà arrivato a temperatura; a quel punto, lo coliamo sui tuorli che stanno montando. Continuiamo a montare fino a raffreddamento del composto. Uniamo ai tuorli montati e freddi il torrone tritato grossolanamente con un mixer, il cioccolato fondente a scaglie e, infine, la panna semi montata, in 2/3 volte, mescolando delicatamente. Vi ricordiamo inoltre che essendo un semifreddo ci saranno delle fasi di riposo in freezer per cui il dolce va preparato in anticipo.

E adesso un’altra preparazione, dobbiamo fare la bagna. Per prima cosa portiamo a bollore acqua e zucchero. Spegniamo e a questo punto uniamo il liquore giallo. Tagliamo il centro del pan di Spagna, in modo da creare una corona. Dividiamo la parte centrale, quella ritagliata, in due dischi. Posizioniamo uno di questi all’interno della corona di pan di Spagna, in modo da creare la base, quindi inumidiamo il tutto con la bagna. Versiamo all’interno del guscio di pan di Spagna la crema semifreddo, quindi copriamo con il secondo disco di pan di Spagna ben inzuppato, livelliamo e mettiamo per almeno 2 ore in freezer.

E finiamo con la copertura del semifreddo al torrone fatta con la panna. In un pentolino mettiamo la panna, la portiamo quindi a bollore. Spegniamo ed uniamo subito il cioccolato tritato; mescoliamo fino a sciogliere il cioccolato. Aggiungiamo il glucosio ed una noce di burro. Mescoliamo fino ad ottenere una salsa liscia. Coliamo la copertura sulla torta congelata e decoriamo la superficie con dei pezzi di torrone. Il semifreddo al torrone è pronto.

Vi ricordiamo che potrete rivedere in modo integrale tutte le ricette e le preparazioni sul sito RaiPlay.