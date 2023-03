Cestini di Pasqua, la ricetta dei gemelli Billi

Deliziosi i cestini di Pasqua, i cestini primavera dei gemelli Billi per E' sempre mezzogiorno

Tra le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta di Pasqua, la ricetta dei cestini di Pasqua, perfetta anche per pasquetta. E’ una ricetta primaverile, colorata, veloce, deliziosa, è una delle ricette di Pasqua per rendere più allegra e golosa la nostra tavola. Possiamo servire i deliziosi cestini di pasta fillo dei gemelli Billi come antipasto o anche come contorno. Ovviamente li serviamo ben caldi ma facciamo attenzione a non esagerare con la cottura. Non perdete la ricetta dei cestini con salsiccia di tacchino, carote, asparagi, cime di rapa, broccoli, carciofi e formaggio ma possiamo anche pensare ad un altro ripieno. Non perdete le altre ricette E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici dal lunedì al venerdì su Rai 1.

Ricette E’ sempre mezzogiorno gemelli Billi – Cestini di Pasqua

Ingredienti: 150 g salsiccia di tacchino, 1 carota, 1 mazzetto di asparagi, 100 g di cime di rapa,1 carciofo,100 g di broccoli, 6 fogli di pasta fillo, 3 scalogni,100 g di fontina, formaggio grattugiato, acqua, olio evo, sale e pepe

Preparazione: tagliamo la pasta fillo in quadrati lasciando la pasta a 5 strati. Spennelliamo gli strati con acqua e olio. Ungiamo lo stampo per muffin e foderiamo ogni porzione con i 5 strati di pasta fillo, con i quadrati di pasta. Abbiamo già i cestini, passiamo al ripieno.

Nella padella facciamo andare gli scalogni tritati con un pochino di olio, aggiungiamo poi le carote tagliate a dadini piccoli, gli asparagi a pezzettini, il broccolo a cimette, le cime di rapa tritate al coltello. Facciamo andare, saliamo e aggiungiamo anche i carciofi che abbiamo ben pulito e tagliato sottili. Facciamo andare ancora, si devono cuocere tutte le verdure ma non troppo.

In un’altra padella facciamo rosolare un po’ la salsiccia a pezzettini.

Versiamo nei cestini di pasta fillo non cotti la fontina a dadini, la salsiccia, le verdure e poi ancora fontina a dadini e tanto formaggio grattugiato. Mettiamo in forno a 180° per circa 15 minuti, i cestini si devono ben dorare.