Ricette dolci di Pasqua, ciambellone di festa di Natalia Cattelani

Il ciambellone di festa, il ciambellone per Pasqua, il dolce di Natalia Cattelani dalle ricette E' sempre mezzogiorno

Manca poco alla Pasqua e dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno arrivano ovviamente le ricette di Pasqua. E’ Natalia Cattelani a suggerire la ricetta del ciambellone di festa, il ciambellone che diventa perfetto per la Pasqua perché decorato con ovetti e magari anche altro che ricorda il giorno di festa. La ricetta del ciambellone per la Pasqua di Natalia Cattelani è come sempre semplice, partiamo da una ciambella che è molto soffice, poi prepariamo la crema con ricotta vaccina e panna montata e infine decoriamo il tutto. Ecco come si prepara un ciambellone, dolce perfetto per la Pasqua.

Ricette Natalia Cattelani E’ sempre mezzogiorno – Ciambellone di festa per Pasqua

Ingredienti: Per la ciambella sofficissima: 5 uova a pasta gialla, 250 g di farina 00, 250 g di zucchero, 2 cucchiaini di lievito, 50 g di olio di semi di girasole, 80 g di succo di arancia, la scorza di 1 arancia, la scorza di 1 limone

Per la crema: 250 g di ricotta vaccina, 150 g di panna montata, 60 g di zucchero a velo, la scorza di 1 limone, la scorza di 1 arancia,150 g di lamponi

Per decorare: 60 g di mirtilli, 60 g di fragole, macaron rosa, ovetti di cioccolato, foglie di menta

Preparazione: montiamo a neve gli albumi con metà dello zucchero, lo facciamo per minimo 5 minuti.

In un’altra ciotola montiamo i tuorli con l’altra metà dello zucchero, usiamo la frusta elettrica per circa due minuti, qui aggiungiamo anche un filo d’olio di girasole, mescoliamo sempre con la frusta. Aggiungiamo la scorza grattugiata di arancia e di limone la spremuta di arancia e mescoliamo; aggiungiamo la farina che setacciamo con il lievito ma la alterniamo a due cucchiai di albumi montati. Amalgamiamo il tutto e solo alla fine aggiungiamo tutto il resto degli albumi montati, mescoliamo con delicatezza.

Scegliamo lo stampo della forma che preferiamo, anche quello per ciambellone è perfetto, lo ungiamo e versiamo il composto. Mettiamo in forno a 160 ° per 60 minuti. Facciamo raffreddare e sformiamo. Con un coppapasta intagliamo ma solo in superficie il dolce e abbiamo un incavo che scaviamo leggermente, in questo modo avremo uno spazio da farcire.

Per fare la crema lavoriamo la ricotta con lo zucchero a velo e poi aggiungiamo la panna montata. Nell’incavo della torta mettiamo un leggero strato di crema disponiamo i lamponi e completiamo con ciuffi di crema. Completiamo il dolce decorando con frutta, ovetti, foglioline di menta e biscotti.