Ricette di Pasqua: filetto di agnello e chips di carciofi di Ivano Ricchebono

Filetto di agnello e chips di carciofi, la ricetta di Pasqua di Ivano Ricchebono

La ricetta di Ivano Ricchebono per le ricette di Pasqua, il filetto di agnello con le chips di carciofi, un secondo piatto completo di contorno, una vera delizia per chi ama questo tipo di carne. Molti per tradizione a Pasqua mangiano l’agnello e la ricetta del 30 marzo 2023 di Ivano Ricchebono da E’ sempre mezzogiorno appare davvero molto golosa. Filetto di agnello e poi carciofi spina ma anche patate ovviamente spezie e burro, un piatto davvero completo. Non perdete questa e le altre ricette di Pasqua con Antonella Clerici e i suoi chef in cucina, dal lunedì al venerdì su Rai 1.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Ivano Ricchebono

Ingredienti: 1 filetto di agnello, 3 carciofi spina, 3 patate, 100 g di burro, 50 g di fondo di agnello, 1 spicchio di aglio, salvia, rosmarino, maggiorana, erba cipollina, olio di semi per friggere, olio evo, sale e pepe

Preparazione: iniziamo dai carciofi, li puliamo e li tagliamo a fettine sottili ma una parte la lasciamo a spicchi. Passiamo le fettine di carciofi nella farina e poi le friggiamo in olio caldo e profondo. Si devono dorare ma attenzione a non bruciarle, solo dopo le saliamo. I carciofi a spicchi li rosoliamo in padella con un pochino di olio e l’aglio.

Le patate sono semplicemente lessate e schiacciate poi condite con il burro quando ancora sono calde, lavoriamo il tutto con la frusta, Ovviamente non dimentichiamo il sale.

Arriva la preparazione un po’ più complicata ma ugualmente semplice, la cottura del filetto. In padella facciamo sciogliere una noce di burro con un pochino di olio di oliva e le erbe aromatiche, cioè rosmarino, salvia ed erba cipollina. Quando tutto è pronto facciamo rosolare il filetto già salato e pepato. Facciamo attenzione a non bucare la carne. Dopo la rosolatura disponiamo il filetto sulla teglia foderata con la carta forno con le erbe aromatiche e cuociamo sei minuti a 180 °. Serviamo il filetto di agnello con le patate e i carciofi.