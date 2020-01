A La prova del cuoco una new entry con la ricetta dei canederli agli spinaci

Nuove ricette a La prova del cuoco con una new entry, lui è Stefano Cavada e ha proposto la ricetta dei canederli. Ha dato il via alla sua prima puntata ai fornelli de La prova del cuoco con una sfida con il grande Sergio Barzetti. Sformato di coste contro la ricetta dei canederli agli spinaci su crema di zucca, un ottimo piatto, facile da preparare, sano e perfetto per tutta la famiglia. Chissà se il giovane e bello Stefano Cavada resterà nel cast de La prova del cuoco. Lo scopriremo con le prossime ricette di Rai 1. Ecco intanto la sua ricetta dei canederli con spinaci, speck e zucca.

LA RICETTA LA PROVA DEL CUOCO DEI CANEDERLI AGLI SPINACI

Ingredienti canederli La prova del cuoco – Canederli: 150 g pane raffermo, 90 g spinaci, 2 uova, 50 ml latte, 30 g formaggio asiago, 1 cipolla, 1 cucchiaio di burro, 1 cucchiaio di farina, noce moscata, sale, pepe – Crema di zucca: 200 g zucca cotta, 100 ml brodo vegetale, erba cipollina – 100 g speck a cubetti

Preparazione: tritiamo la cipolla e la stufiamo in padella con la noce di burro, teniamo da parte. Nel mixer versiamo il latte, le uova, gli spinaci lessai e un po’ di noce moscata grattugiata, frulliamo otteniamo una crema.





Nella ciotola versiamo il pane raffermo tagliato a dadini molto piccoli, aggiungiamo la cipolla con il burro e il formaggio a dadini piccoli, mescoliamo e aggiungiamo la miscela con gli spinaci, e 1 cucchiaio di farina, mescoliamo il tutto. Facciamo riposare 20 minuti; se necessario aggiungiamo altra farina o latte. Dividiamo il composto in otto parti e diamo la forma di sfere aiutandoci con le mani bagnate. Cuociamo i canederli in acqua salata bollente o brodo bollente per 20 minuti circa.

Passiamo alla crema di zucca e cuociamo i dadini di zucca nel brodo vegetale, frulliamo con il mixer a immersione e aggiungiamo l’erba cipollina tritata.

In padella facciamo dorare lo speck a dadini. Serviamo su crema di zucca i canederli e completiamo con lo speck rosolato.