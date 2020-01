Ricetta La prova del cuoco: il cuore di scarola ripieno di Juri Risso

Sono varie le ricette con la scarola che possiamo seguire e a La prova del cuoco oggi 22 gennaio 2020 Juri Risso ha suggerito la ricetta del cuore di scarola ripieno di burrata al mandarino. E’ la ricetta La prova del cuoco del cuore di scarola alla ligure, si esegue in modo molto semplice. Il cuore di scarola lo lasciamo intero dopo averlo ben lavato e facciamo solo appassire in padella con altri ingredienti. Il ripieno è ugualmente facile da fare. Abbiamo così la scarola farcita con la crema bianca al mandarino. Occhio che dobbiamo usare un mandarino non trattato perché ci servirà la buccia. Come sempre Juri Risso ci regala nuove idee da copiare. Nella sfida finale lo chef ha anche mostrato come preparare gli scialatielli alla carbonara di scampi e broccoletti, due piatti ottimi.

LA RICETTA DEL CUORE DI SCAROLA ALLA LIGURE CON BURRATA AL MANDARINO DI JURI RISSO

Ingredienti per il cuore di scarola ripieno: 250 g di scarola, 200 g di burrata, 1 mandarino bio, uvetta q.b., pinoli q.b., scalogno, acqua, olio di oliva e sale

Preparazione: laviamo bene la scarola. In una padella mettiamo un pochino di acqua, lo scalogno tritato, i pinoli, l’uvetta e poi aggiungiamo anche la scarola che facciamo appassire.

Abbiamo la burrata e la mesciliamo con un filo di oloo, aggiungiamo anche la scorza grattugiata del mandarino e un pizzico di sale, lavoriamo bene la burrata. Farciamo la scarola, che apriamo come un fiore, con la burrata al mandarino che abbiamo appena preparato. Serviamo la scarola farcita aggiungendo anche i pinoli e l’uvetta, il sughetto in cui abbiamo fatto appassire la scarola. Serviamo subito, con la scarola calda e la burrata golosa profumata al mandarino. Non perdete le altre ricette La prova del cuoco. Appuntamento a domani con altre idee degli chef in cucina su Rai 1.