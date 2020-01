La ricetta di Diego Bongiovanni della cipolla ripiena in crosta di sfoglia da La prova del cuoco

Altra golosa ricetta La prova del cuoco con Diego Bongiovanni che ha preparato la cipolla ripiena in crosta di sfoglia. Le cipolle ripiene con il trito di carne e il resto del sughetto e in più il formaggio gorgonzola. Con la pasta sfoglia avvolgiamo le cipolle e poi tutto in forno. Dalle nuove ricette La prova del cuoco oggi 28 gennaio 2020 la ricetta con le cipolle di Diego Bongiovanni, perfetta per chi adora le cipolle. Come sempre Diego Bongiovanni a La prova del cuoco ci delizia con ricette golose ma anche facili e veloci. Non perdete le altre ricette La prova del cuoco, le ricette in tv non solo su Rai 1 ma anche le altre. Buon appetito a tutti.

LA RICETTA DELLA CIPOLLA RIPIENA IN CROSTA DI SFOGLIA DI DIEGO BONGIOVANNI – RICETTE LA PROVA DEL CUOCO

Ingredienti: 4 cipolle, 400 g di pasta sfoglia, 300 g di carne trita di maiale, 50 g concentrato di pomodoro, 1 spicchio di aglio, mezza carota, 1 gambo di sedano, 200 g di gorgonzola, vino bianco, sale, olio evo ed erbe aromatiche

Preparazione: tagliamo le estremità alle cipolle e poi le sfogliamo. Mettiamo da parte le foglie esterne delle cipolle senza rovinarle, saranno i nostri cestini e il resto lo possiamo tritare fine.

In padella facciamo soffriggere con l’olio evo il trito di cipolle con l’aglio, sedano e carote, tutto tritato. Aggiungiamo la carne tritata e facciamo rosolare, sfumiamo con il vino bianco e poi aggiungiamo il concentrato di pomodoro. Teniamo da parte.

Stendiamo la pasta sfoglia e con questa avvolgiamo le cipolle. Spennelliamo la sfoglia con l’uovo battuto e farciamo con la carne tritata e il resto del sugo. Su ogni cipolla disponiamo un po’ di gorgonzola e mettiamo in forno a 180 gradi per 25 minuti. Serviamo le cipolle calde o fredde saranno sempre buonissime. Buon appetito a tutti.