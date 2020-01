Con Marco Rufini facciamo il kebab in casa e poi la pizza con kebab, ricette La prova del cuoco

Altra ricetta La prova del cuoco oggi 30 gennaio 2020 da non perdere ed è la ricetta del kebab di Marco Rufini. Marco Rufini per le ricette La prova del cuoco del giovedì ha pensato a ben due preparazioni: facciamo prima le pizze o focacce e poi il kebab fatto in casa. Serviamo il kebab di Rufini nella pizza ma possiamo anche velocizzare il tutto e utilizzare panini o piadine già pronti. La ricetta principale oggi resta il kebab da fare in casa. Una ricetta molto semplice, prima facciamo marinare la carne e poi seguiamo i pochi passaggi di Rufini fino alla cottura in forno. Ecco la ricetta di oggi di marco Rufini da La prova del cuoco.

RICETTE LA PROVA DEL CUOCO OGGI 30 GENNAIO 2020 – LA RICETTA DI MARCO RUFINI DELLA PIZZA CON KEBAB

Ingredienti – Per l’impasto: 1 kg di farina 0, 700 ml di acqua, 5 g di lievito di birra secco, 2 g di sale – Per il Kebab: 2 kg di pannicolo di manzo o vitellone, 1 kg di cipolle bianche, 1 kg di patate, 1 sedano rapa grande, 500 g di misticanza – Per la marinatura: 2 bicchieri di vino bianco secco, paprika, sale, pepe e timo

Preparazione: impastiamo la farina con il lievito, uniamo 600 ml di acqua e amalgamiamo, aggiungiamo gli altri 100 ml di acqua e poi il sale, impastiamo e mettiamo il panetto in un contenitore unto, in frigo lasciamo per 24 ore.

Prendiamo l’impasto formiamo panetti da 170 grammi e facciamo lievitare ancora, devono raddoppiare il loro volume e poi li stendiamo e ripieghiamo l’impasto sulla metà unta di olio, oliamo anche la superficie e saliamo. Mettiamo le focacce in forno a 240 gradi per 15 minuti circa.





Passiamo al kebab e insaporiamo le fette di carne con il mix di spezie ed erbe dopo avere passato la carne nel vino. Facciamo riposare 30 minuti. Ricopriamo con il sedano rapa la carta forno, sarà la base del kebab. Infiliamo nel sedano rapa uno spiedino lungo e su questo infilziamo le fette di carne. Nella teglia aggiungiamo anche le patate e le cipolle a cubetti e mettiamo in forno a 200 gradi per 20 minuti circa poi altri 15 minuti a 160 gradi. Farciamo le pizze con misticanza, kebab, patate e serviamo.